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Центр «Мои документы» Хорошевки будет «отдыхать» два дня
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Центр «Мои документы» Хорошевки будет «отдыхать» два дня 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Центр госуслуг «Мои документы» в районе Хорошевский в предстоящие выходные, связанные с празднованием Дня труда и Дня Победы, будет закрыт 1 и 9 мая. В остальные дни специалисты центра будут обслуживать клиентов в обычном режиме.
— Для удобства посетителей все столичные центры «Мои документы» будут отдыхать только два дня. Во все остальные дни центры госуслуг работают в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных и флагманский офис с 10 утра до 10 вечера, — отметила представитель пресс-службы «Моих документов» Мария Чеснокова.
Центр госуслуг района Хорошевский находится по адресу: улица Куусинена, дом 19, корпус 2.
Напомним, специально для посетителей центры госуслуг обновили графики загрузки по дням недели и часам. С их помощью можно спланировать визит в «Мои документы», избегая очередей. Графики разместили в каждом центре, а также на сайте www.md.mos.ru. (то)
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