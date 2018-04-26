Взлом, да и только, или Как США нарушили границу разумного

Наши, наверное, могли бы оставить непрошеным, но таким предсказуемым гостям свой прощальный привет. Скажем, капкан у порога или ведро с водой над входом. Но из вежливости не стали даже хлопать дверью. Спокойно закрыли ее на ключ. Американцы же только того и ждали. Раньше это можно было назвать их политикой со взломом. Теперь это был взлом ради взлома и никакой политики. Раньше, в Сан-Франциско , они это провернули хотя бы ночью. Не потому, что еще чего-то стеснялись. Просто темные дела не терпят солнечных лучей. А тут решили, что хватит брезента и черных очков.

За ними и спрятались, когда у всех на виду вскрывали чужую, ладно, государственную, оберегаемую международным правом, но частную собственность. То есть собственность, охраняемую их же американской конституцией. Выходит, так себе она у них охранник-то. Хотя это же их конституция — что хотят с ней, то и делают. Но собственность-то все равно — наша. А они ее — при свете дня. Впрочем, как сказали в «Служебном романе», «у них такой же рабочий день, как у нас с вами». Там, кстати, тоже инвентаризацию проводили. Шумно, нагло, по-хозяйски. Но там — чтоб ничего не пропало. А здесь — «да пропади они пропадом, эти приличия».

Стоило российским дипломатам и их семьям покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле, тут как тут случились люди с отмычками. Это был их звездно-полосатый час. Где-то с час с замками и провозились. Потом, как это обычно у них бывает — путаница в показаниях. Одна и та же Хезер Науэрт сначала причиной вторжения называет желание убедиться, что помещения освобождены. А затем, видимо, в отместку за необходимость напрягать мозги и врать самой себе, облегчает душу правдой-маткой. Это «просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России », — рубанула представитель Госдепа в Twitter.

Любопытно, а если к самой Науэрт кто-то вломится только потому, что она кому-то не нравится, она назовет это «жестким и законным ответом»? Хотя, если говорить о поведении России, то самым возмутительным в нем было то, что российские сотрудники в Сиэтле добросовестно и в указанные сроки выполнили предписание Вашингтона. Упаковали архив и наиболее ценные вещи, дружно выехали из здания и, как положено, законсервировали его. Ошиблись они лишь в одном. Знали ведь, с кем имеют дело. Надо было оставить в какой-нибудь комнате свет, чтобы грабители думали, будто в доме кто-то есть.

Хотя оставили. Только не в комнате, а на крыше. И сразу три цвета. Белый, синий, красный. Флаг как государственную границу. Но этих это лишь заводит. Конечно, они меньше всего планировали здесь что-нибудь найти. Передатчик, например, или записи наблюдений за базой подлодок и заводом «Боинг». Они же как бы и из-за этого закрыли генконсульство России в Сиэтле. Их задача в том и заключалась, чтобы нарушить целостность территории. Войти на нее и тупо потоптаться. Это же в их правилах — вторгаться туда, где их не ждут. Тем более, если там даже сопротивляться некому.

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