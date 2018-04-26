В Архангельской области появился новый арктический маршрут

ТАСС , 26 апреля. Новый арктический маршрут по труднодоступной части Соловецкого архипелага появился в Архангельской области , об этом в четверг сообщает туристический портал Архангельской области.

"Разработан новый маршрут «Тундры и салмы Соловков», который включает показ труднодоступной южной части Соловецкого архипелага", — говорится в сообщении.

По данным портала, маршрут стал возможным благодаря аэролодке, которая способна перемещаться по мелководью.

В программу маршрута входит экскурсия по острову Большой Заяцкий с посещением Андреевского скита и святилища с лабиринтами; посещение мыса Печак и мыса Березового; высадка на каменную дамбу между островами Муксалма и Соловецкий, а также морская прогулка вдоль южной части Большого Муксаломского рифа.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э.