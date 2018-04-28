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Стала известна степень износа дорог в Кирове
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Стала известна степень износа дорог в Кирове 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Примерно 70 процентов дорог Кирова находится в неудовлетворительном состоянии. Трассы будут отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» член региональной Общественной палаты Константин Ситчихин.
«На самом деле, лишь треть кировских дорог удовлетворяет нормативам, — сообщил общественник. — Чтобы улучшить состояние большей части полотен, требуется не косметический, а капитальный ремонт». В этом году на эти цели из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.
По словам Ситчихина, реставрация работ должна быть комплексной: эксперты должны обратить внимание и на дорожные канализации, и на улицы с большим трафиком.
«По программе «Безопасные и качественные дороги» будет проведён ремонт дорожного полотна, однако власти должны определиться с тем, как именно реставрировать трассы. Можно сделать капремонт меньшего числа дорог, либо косметический ремонт большего количества», — отметил он.
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