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Зачем в Магасе установили будки с таксофонами?
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Зачем в Магасе установили будки с таксофонами? 

АиФ Ставрополье 25 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Таксофоны по закону должны быть в каждом городе России, заверяют власти Магаса.
В Ингушетии к уличным телефонам нашли современный подход. В будке имеются аппарат раздачи Wi-Fi, подзарядка для телефонов, видео­наблюдение, кнопка вызова такси, терминал для пополнения баланса и оплаты различных услуг. Электроэнергию таксофоны получают от солнечных батарей. И это ещё не все инновации.
«В телефонных будках установлены уникальные планшеты, благодаря которым жители и гости в любое время дня и ночи могут обратиться в мэрию столицы Ингушетии. Обрабатывается каждое сообщение. Все уведомления моментально поступают на мой личный мобильный телефон», — рассказал Беслан Цечоев на своей странице в Instagram.
Программное обеспечение таких планшетов, по его словам, разработано мэрией Магаса и не имеет аналогов в мире.
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