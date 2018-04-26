Зачем в Магасе установили будки с таксофонами?

Таксофоны по закону должны быть в каждом городе России , заверяют власти Магаса Ингушетии к уличным телефонам нашли современный подход. В будке имеются аппарат раздачи Wi-Fi, подзарядка для телефонов, видео­наблюдение, кнопка вызова такси, терминал для пополнения баланса и оплаты различных услуг. Электроэнергию таксофоны получают от солнечных батарей. И это ещё не все инновации. «В телефонных будках установлены уникальные планшеты, благодаря которым жители и гости в любое время дня и ночи могут обратиться в мэрию столицы Ингушетии. Обрабатывается каждое сообщение. Все уведомления моментально поступают на мой личный мобильный телефон», — рассказал Беслан Цечоев на своей странице в Instagram. Программное обеспечение таких планшетов, по его словам, разработано мэрией Магаса и не имеет аналогов в мире.