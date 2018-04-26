В Москве открылся Российско-Японский форум «Точки соприкосновения»

На форум из Японии приехала делегация из 200 человек во главе с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаем, который привез приветствие участникам от премьер-министра Японии Синдзо Абэ . Визит в Россию Никая-сана рассматривается японской стороной как один из этапов подготовки встречи лидеров двух стран, которая должна состояться в конце мая на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Открывая встречу, Негоица отметил большую важность контактов между СМИ разных стран. «Журналистов часто принято ругать, но когда что-то не складывается у политиков или бизнесменов, на помощь приходят именно СМИ», — сказал он и предложил тост за успех нынешнего мероприятия. Тосихиро Никаи, патриарх японской политики, был краток: «В последнее время очень популярно высказывание „говорить надо коротко, а жить долго“, поэтому желаю успешной работы форуму». И прибавил по-самурайски: «Кампай!» (так говорят японцы, когда поднимают бокалы).

"Форумы, которые организуются "Российской газетой" и «Майнити симбун», очень своевременны и полезны для развития наших отношений, контактов между широким кругом людей, — подчеркнул бывший посол России в Японии Евгений Афанасьев . — На них присутствуют бизнесмены, политики, парламентарии, дипломаты, журналисты. В Москву приехала очень представительная японская делегация во главе с генеральным секретарем ЛДП Тосихиро Никаи. Сейчас очень важно российско-японские отношения вести стабильно, в интересах наших двух стран и народов". По словам Афанасьева, в отношениях между нашими странами уже достигнут хороший уровень, предстоят очень важные встречи, в том числе визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в конце мая.

Между Путиным и Абэ установились теплые отношения

Отношения с Японией развиваются нормально, несмотря на сложность в международной обстановке. «Понятно, что эти сложности учитываются обеими странами, но я думаю, что очень важно выдержать этот правильный и стабильный курс на развитие двусторонних отношений. Мы страны-соседи, у нас взаимодополняющие экономики, у нас есть взаимное притяжение народов друг к другу. Поэтому нам, конечно, надо жить в мире, дружбе и сотрудничестве. Форум, несмотря на все сложности, Сегодня, как и в прошлые годы всегда прекрасно организован, и здесь в Москве, и там — в Японии», — добавил Афанасьев.

Кстати, приехавшие на форум японцы, как оказалось, немного знакомы с Россией.

Перед началом мероприятия для членов делегации устроили мини-экскурсию по Петровскому путевому дворцу. И, как оказалось, многие имена из русской и европейской истории им знакомы. Петр I, Наполеон, Гагарин, Терешкова — при их упоминании делегаты издавали звук, средний между «ы» и «о», которым в японском языке обозначают узнавание.

"Сейчас очень удачный момент, чтобы поднять на новый уровень японо-российские отношения, поскольку в последнее время между лидерам России и Японии сложились очень теплые и доверительные отношения, — подчеркнул посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. — Сейчас необходимо распространить хорошее влияние на все области. Приезд господина Никаи в Россию очень удачен с точки зрения укрепления межпарламентских связей между правящими в странах Либерально-демократической партией и "Единой Россией" . А также, с учетом проведения в этом году перекрестного Года России и Японии и с точки зрения активизации обменов между странами в других областях. Премьер-министр Абэ всегда подчеркивает, что контакты с Россией очень важны. И Россия играет очень важную роль на международной арене. Это основа нашего подхода к отношениям с Москвой".

Справка «РГ»