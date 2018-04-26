В Москве открылся Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» 

На форум из Японии приехала делегация из 200 человек во главе с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаем, который привез приветствие участникам от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Визит в Россию Никая-сана рассматривается японской стороной как один из этапов подготовки встречи лидеров двух стран, которая должна состояться в конце мая на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
Открывая встречу, Негоица отметил большую важность контактов между СМИ разных стран. «Журналистов часто принято ругать, но когда что-то не складывается у политиков или бизнесменов, на помощь приходят именно СМИ», — сказал он и предложил тост за успех нынешнего мероприятия. Тосихиро Никаи, патриарх японской политики, был краток: «В последнее время очень популярно высказывание „говорить надо коротко, а жить долго“, поэтому желаю успешной работы форуму». И прибавил по-самурайски: «Кампай!» (так говорят японцы, когда поднимают бокалы).
"Форумы, которые организуются "Российской газетой" и «Майнити симбун», очень своевременны и полезны для развития наших отношений, контактов между широким кругом людей, — подчеркнул бывший посол России в Японии Евгений Афанасьев. — На них присутствуют бизнесмены, политики, парламентарии, дипломаты, журналисты. В Москву приехала очень представительная японская делегация во главе с генеральным секретарем ЛДП Тосихиро Никаи. Сейчас очень важно российско-японские отношения вести стабильно, в интересах наших двух стран и народов". По словам Афанасьева, в отношениях между нашими странами уже достигнут хороший уровень, предстоят очень важные встречи, в том числе визит премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в конце мая.
Между Путиным и Абэ установились теплые отношения
Отношения с Японией развиваются нормально, несмотря на сложность в международной обстановке. «Понятно, что эти сложности учитываются обеими странами, но я думаю, что очень важно выдержать этот правильный и стабильный курс на развитие двусторонних отношений. Мы страны-соседи, у нас взаимодополняющие экономики, у нас есть взаимное притяжение народов друг к другу. Поэтому нам, конечно, надо жить в мире, дружбе и сотрудничестве. Форум, несмотря на все сложности, Сегодня, как и в прошлые годы всегда прекрасно организован, и здесь в Москве, и там — в Японии», — добавил Афанасьев.
Кстати, приехавшие на форум японцы, как оказалось, немного знакомы с Россией.
Перед началом мероприятия для членов делегации устроили мини-экскурсию по Петровскому путевому дворцу. И, как оказалось, многие имена из русской и европейской истории им знакомы. Петр I, Наполеон, Гагарин, Терешкова — при их упоминании делегаты издавали звук, средний между «ы» и «о», которым в японском языке обозначают узнавание.
"Сейчас очень удачный момент, чтобы поднять на новый уровень японо-российские отношения, поскольку в последнее время между лидерам России и Японии сложились очень теплые и доверительные отношения, — подчеркнул посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. — Сейчас необходимо распространить хорошее влияние на все области. Приезд господина Никаи в Россию очень удачен с точки зрения укрепления межпарламентских связей между правящими в странах Либерально-демократической партией и "Единой Россией". А также, с учетом проведения в этом году перекрестного Года России и Японии и с точки зрения активизации обменов между странами в других областях. Премьер-министр Абэ всегда подчеркивает, что контакты с Россией очень важны. И Россия играет очень важную роль на международной арене. Это основа нашего подхода к отношениям с Москвой".
Впереди у японской делегации день работы на форуме, а затем посещение Петербурга. В программе Никаи-сана — встречи с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко. «В этом году Российско-Японский форум имеет особый статус — мероприятие включено в официальную программу перекрестных Годов России и Японии. Мы надеемся, что форум станет сигналом, который будет способствовать формированию атмосферы доверия между бизнесом двух стран. У России и Японии есть колоссальный потенциал для сотрудничества, его необходимо развивать, и Российско-Японский форум под эгидой „Российской газеты“ и нашего влиятельного партнера Mainichi призван выявить новые точки соприкосновения», — отметил заместитель гендиректора «РГ» Евгений Абов.
Справка «РГ»
Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» проводится с 2013 года. Первый раз он состоялся в Токио по инициативе бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. Среди почетных гостей в работе нынешнего форума примут участие не только Тосихиро Никаи, но и посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки и председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) Тэруо Асада. От российской стороны делегированы специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель главы МИД Игорь Моргулов, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие. Японские и российские специалисты оценят состояние и перспективы развития двусторонних связей в области энергетики, туризма, инвестиций, инфраструктурных проектов и образования, а также выработают рекомендации относительно дальнейших шагов по укреплению контактов Токио и Москвы.