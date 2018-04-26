В Липецке появился свой «Тополь Победы» 

В 15 российских городах волонтеры МТС торжественно посадили саженцы «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы.
В Липецке акция прошла на территории сквера Сырского Рудника. При поддержке Управления Советским округом администрации города Липецка, Депутатов областного и городского Совета Депутатов, ЛОО ВОО «Боевое Братство» сотрудники компании вместе со школьниками и местными жителями посадили легендарный тополь и аллею лип.
Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.
МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. В этом году к проекту присоединились Самара, Оренбург, Саратов, Белгород, Орел, Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Калуга, Уфа, Ярославль, Тула, Калининград и Ростов-на-Дону. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.
«Сегодня становится все меньше свидетельств Великой Отечественной Войны, но память о ней важна, и важна в первую очередь для подрастающего поколения. Липецк не обошла стороной война. Наши металлургические заводы изготавливали минометы, ремонтировали орудия и танки, многие наши земляки погибли. И очень символично, что Тополь мы сажаем именно на том месте, откуда липчане уходили на фронт. Всем нам нужно помнить об этих страницах истории края. Надеюсь, что тополь станет живым напоминаем потомкам о героизме нашего народа», — отметил директор липецкого филиала МТС Сергей Лысенков.