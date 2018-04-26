В Липецке появился свой «Тополь Победы»

В 15 российских городах волонтеры МТС торжественно посадили саженцы «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы.

Липецке акция прошла на территории сквера Сырского Рудника. При поддержке Управления Советским округом администрации города Липецка, Депутатов областного и городского Совета Депутатов, ЛОО ВОО «Боевое Братство» сотрудники компании вместе со школьниками и местными жителями посадили легендарный тополь и аллею лип.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Оренбург, Саратов, Белгород, Курск, Калуга, Уфа, МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. В этом году к проекту присоединились Самара Орел , Воронеж, Липецк, Тамбов Ярославль , Тула, Калининград и Ростов-на-Дону. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.