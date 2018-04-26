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Появились слухи о продаже крупной партии Су-35 еще одной стране
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Появились слухи о продаже крупной партии Су-35 еще одной стране 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35 у России, также возможно приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК «панцирь-С1», сообщают источники.
«Вчера (во вторник) Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35. За ним судя по всему последует контракт на приобретение ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1», а — сообщает Telegram-канал «Милитарист».
При этом о продвижении по закупке танков Т-90 нет.
Отметим, что еще в 2015 году Пакистан подтвердил интерес к покупке российских истребителей Су-35. С тех пор информация о переговорах несколько раз опровергалась.
В начале апреля также сообщалось, что Пакистан интересуется российскими танками Т-90.
Между тем, в понедельник сообщалось, что ВВС Индии официально объявили о выходе из программы FGFA, в рамках которой планировалось совместно с Россией разработать боевой самолет пятого поколения на базе Су-57. Индия ранее называлась в числе потенциальных покупателей Су-35, однако дальше разговоров дело не пошло.
У Пакистана и Индии напряженные отношения, которые в ХХ веке выливались в вооруженные конфликты.
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