У заместителя главного прокурора Приштины украли служебный автомобиль

БЕЛГРАД, 26 апр — РИА Новости . Заместитель главы прокуратуры столичного округа самопровозглашенной республики Косово Ибрахим Бериша остался без служебного автомобиля, который неизвестные угнали из двора его дома, передает Радио и телевидение Косово со ссылкой на правоохранительные органы

Прокурор Бериша обратился в косовскую полицию в ночь на четверг. «Государственный прокурор сообщил около 23.00 (00.00 мск), что неизвестные угнали служебный автомобиль, который был припаркован во дворе его дома в Гладно-Село и уехали на нем в неизвестном направлении», — приводит телеканал сообщение управления полиции.

Отмечается, что в 2016 году злоумышленники украли телефон прямо из дома главного прокурора Косово Александра Люмези.

По оценкам наблюдателей Балканского региона и статистике правоохранительных органов, самопровозглашенная республика продолжает лидировать по показателям обычной и организованной преступности, а также наркотрафику. При этом с ВВП на душу населения около 10 тысяч долларов США и безработицей более 30% Косово остается одним из беднейших регионов Европы.

Показательно, что в апреле премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай отказался отправлять в отставку двух обвиняемых прокуратурой в коррупции членов кабмина. В тоже время, правительство в Приштине утвердило проект нового уголовного кодекса, который предполагает увеличение наказания за коррупцию и запрет для ранее осужденных по данной статье занимать официальные посты в течение 30 лет.