Ещё
У заместителя главного прокурора Приштины украли служебный автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У заместителя главного прокурора Приштины украли служебный автомобиль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 26 апр — РИА Новости. Заместитель главы прокуратуры столичного округа самопровозглашенной республики Косово Ибрахим Бериша остался без служебного автомобиля, который неизвестные угнали из двора его дома, передает Радио и телевидение Косово со ссылкой на правоохранительные органы.
Прокурор Бериша обратился в косовскую полицию в ночь на четверг. «Государственный прокурор сообщил около 23.00 (00.00 мск), что неизвестные угнали служебный автомобиль, который был припаркован во дворе его дома в Гладно-Село и уехали на нем в неизвестном направлении», — приводит телеканал сообщение управления полиции.
Отмечается, что в 2016 году злоумышленники украли телефон прямо из дома главного прокурора Косово Александра Люмези.
По оценкам наблюдателей Балканского региона и статистике правоохранительных органов, самопровозглашенная республика продолжает лидировать по показателям обычной и организованной преступности, а также наркотрафику. При этом с ВВП на душу населения около 10 тысяч долларов США и безработицей более 30% Косово остается одним из беднейших регионов Европы.
Показательно, что в апреле премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай отказался отправлять в отставку двух обвиняемых прокуратурой в коррупции членов кабмина. В тоже время, правительство в Приштине утвердило проект нового уголовного кодекса, который предполагает увеличение наказания за коррупцию и запрет для ранее осужденных по данной статье занимать официальные посты в течение 30 лет.
Усиление борьбы с коррупцией и оргпреступностью является одним из важнейших условий, выдвинутых Брюсселем для облегчения визового режима с ЕС для граждан Косово.
РИА Новости: последние новости
Депутат САР рассказал, что поможет "ослабить амбиции США и Израиля" Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов "Квадра" предложила способ привлечения инвестиций в обновление теплосетей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…312
Макаревич снова оскорбил россиян733
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море222
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение