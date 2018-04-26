Спортивную трибуну на 1,6 тыс. мест построили на полигоне противопожарной службы в Ленинском районе

Строительство спортивной трибуны на территории испытательного полигона государственной противопожарной службы завершено в Ленинском районе Подмосковья . Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«На территории испытательного учебно-тренировочного полигона государственной противопожарной службы построена спортивная трибуна на 1,6 тыс. мест. Введенный в эксплуатацию объект расположен в дер. Апаринки Ленинского района», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе пояснили, что заказчиком строительства выступило ГБУ «Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы ».

«Трибуна открытого стадиона является одним из объектов комплекса зданий и сооружений на территории полигона, где проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту и другие учебные мероприятия. Ее общая площадь составляет более 1,3 тыс. кв. м. Трибуна состоит из восьми блоков и имеет девять ярусов сидений общей вместимостью 1,6 тыс. мест, в числе которых 23 места для маломобильных групп граждан. Для них также предусмотрен пандус для въезда на нижний ряд трибуны», — отметил Р. Тагиев.

Он уточнил, что на открытой автостоянке организованы места для автомобилей, принадлежащих инвалидам. Отметим, что в центре трибуны расположены четыре ряда судейских и гостевых мест общей вместимостью 76 мест. На верхнем уровне расположены остекленные комментаторские и судейские кабины.

«Кроме того, в центральной части подтрибунного пространства располагается класс теоретической подготовки площадью почти 170 кв. м., рассчитанный на максимальное количество единовременно обучающихся не менее 50 человек. На территории полигона запроектированы гостевые автостоянки на 70 машиномест. В настоящее время на полигоне ведутся работы по строительству манежа для занятий пожарно-прикладным спортом, плановое завершение строительства которого намечено на III квартал 2018 г.», — добавили в пресс-службе.