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На высоте 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Москве вручили первую премию «Headliner года». Организаторы премии наградили победителей — ярких и талантливых людей, реализующих проекты в сферах науки, искусства, спорта, бизнеса и общественной жизни.
Вся церемония была выполнена в космической тематике: гостей, например, приветствовал роботизированный голос, который приглашал участников мероприятия подняться на борт космолета Headliner и отправиться на поиски людей будущего.
Среди гостей присутствовали государственные и политические деятели, бизнесмены, известные актеры, певцы, спортсмены и, конечно, финалисты голосования. Одним из тех, кто вручал награду победителям премии, стал Герой России, глава Звездного городка, космонавт Валерий Токарев.
Премии вручались в пяти номинациях: «Наука», «Спорт», «Культура», «Бизнес» и «Общественная жизнь». Так, например, победителем в области спорта назван «русский Форрест Гамп» — бегун Александр Капер, на счету которого ультрамарафон от Москвы до Пекина протяженностью восемь тысяч километров. Забег Капера, состоявшийся в прошлом году, продлился 200 дней — с начала марта по середину сентября. За это время марафонец приобщил к спорту сотни людей в 16 регионах России, а также в Казахстане, Монголии и Китае.
Статуэтку в номинации «Наука» получил 28-летний инженер, руководитель научно-просветительского проекта «Курилка Гутенберга» Роман Переборщиков.
«Культурную» статуэтку в итоге вручили поэту и писателю Дмитрию Белоконю, собравшему почти семь тысяч голосов своих поклонников, а в номинации «Бизнес» победила автор проекта «Маленькая ферма» Татьяна Вознесенская, хрупкая мама троих детей, поднимающая сельское хозяйство в подмосковной деревне.
Главное событие вечера — награждение абсолютного победителя. Им стала Лида Мониава, заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком», которая в день своего 30-летия собрала через социальные сети более 20 миллионов рублей на нужды хосписа. За нее отдали свои голоса десятки тысяч пользователей, участвовавших в онлайн-голосовании, благодаря чему Мониава стала обладательницей квартиры в жилом комплексе Headliner, а также почетного звания «Headliner года».
Кульминацией церемонии стала демонстрация жилого комплекса, где, по задумке его создателей, и будут жить люди будущего. Строящийся по проекту архитектурного бюро «Остоженка» корпус квартала жилых небоскребов Headliner, возводимый в Шмитовском проезде, предстал перед собравшимися во всей красе, напоминая гигантский космопорт, объятый световыми потоками невероятной мощи.
Несмотря на окончание мероприятия, премия продолжит жить — она станет ежегодной, а ее финалисты — гостями закрытого интеллектуального клуба, который планируется организовать на территории жилого комплекса: именно там можно будет понять, каким же должен быть настоящий хедлайнер современного мира.
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