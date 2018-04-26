Петербург получил из госбюджета 315 млн рублей на проектирование центра инноваций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Санкт-Петербург получил из федерального бюджета субсидию в размере 315 млн рублей на проведение подготовительных работ и проектирование центра инноваций «Хайпарк ИТМО», который расположат в Пушкинском районе в городе-спутнике Южный, сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Комитета города по промышленной политике и инновациям Иван Складчиков

"В настоящий момент на цели, связанные с проектированием территории, земляными и проектными работами, выделено 315 млн рублей", — сказал Складчиков на пресс-конференции в ходе третьей Санкт-Петербургской международной конференции кластеров.

Он добавил, что в дальнейшем власти города ожидают увеличение финансирования. «В итоге там будет построен кампус ИТМО и создана необходимая инфраструктура для привлечения инновационных компаний. Также там будут внедряться технологии, разработанные учеными», — отметил Складчиков.

Технопарк создается в городе-спутнике Южный, который планируют построить в Пушкинском районе Петербурга. В технопарке намерены создать комфортные условия для работы и проживания научных сотрудников, начиная от лабораторий и заканчивая жильем и социальной инфраструктурой. Сейчас разработана концепция проекта, принят генплан территории, а также собран пул партнеров-резидентов будущего инновационного центра.

Проект создается на базе Университета ИТМО, инвестором выступает компания «Старт Девелопмент». Научная и образовательная работа будет вестись по пяти направлениям: интеллектуальные технологии и робототехника, наука о жизни и здоровье, умные материалы, информационные технологии в экономике, социальная сфера и искусство, а также фотоника и естественные науки.

По планам на реализацию проекта потребуется не менее трех лет, финансировать проект будут из федерального и регионального бюджета. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко также сообщал, что из бюджета города в уставной капитал технопарка внесут 1,3 млрд рублей.

О конференции

Конференция кластеров в Петербурге — крупнейшее российское специализированное мероприятие по взаимодействию кластерных производств. В нем принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровней, бизнеса, научного сообщества и профессиональных объединений.