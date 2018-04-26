Подведены итоги Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»

Жюри отметило, что в этом году работы, поданные на Конкурс, оставили особенно хорошие впечатления: вырос уровень научных исследований и владения конкурсантами предметом.

ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года. В этом году на II Всероссийский этап конкурса после отбора на I (региональном) этапе было допущено 292 конкурсные работы из 70 городов, 8 сельских поселений 56 субъектов Российской Федерации.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоится 16 мая в 13:30 в Большом зале медиацентра "Российской газеты" . В церемонии награждения примут участие: молодежь, ведущие ученые, эксперты, общественные и государственные деятели.

Регламент мероприятия будет размещен на сайте ВЭО России.

Высшая награда Конкурса Премия имени Л. И. Абалкина присуждена Попову Андрею Васильевичу , младшему научному сотруднику ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» ( г. Вологда ), за работу «Распространение неустойчивой занятости как ограничитель экономического роста России».

Победители и лауреаты мероприятия награждаются дипломами, денежными премиями, памятными подарками, они имеют преференции в соответствии с условиями конкурсного проекта. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы в «Трудах Вольного экономического общества России», который включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации.

Конкурс имеет большое значение для выявления и развития талантов в области экономической науки и практики. За более чем двадцатилетнюю историю Конкурса в нем приняло участие немало молодых людей, которые имеют все шансы войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков.

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