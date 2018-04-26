Подведены итоги Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России» 

Москва, 26 апреля 2018 г. 25 апреля состоялось заседание Жюри по подведению итогов XXI Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», который организован Вольным экономическим обществом России при участии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, при поддержке Института экономики Российской академии наук и издательского дома «Экономическая газета».
Жюри отметило, что в этом году работы, поданные на Конкурс, оставили особенно хорошие впечатления: вырос уровень научных исследований и владения конкурсантами предметом.
ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года. В этом году на II Всероссийский этап конкурса после отбора на I (региональном) этапе было допущено 292 конкурсные работы из 70 городов, 8 сельских поселений 56 субъектов Российской Федерации.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса состоится 16 мая в 13:30 в Большом зале медиацентра "Российской газеты". В церемонии награждения примут участие: молодежь, ведущие ученые, эксперты, общественные и государственные деятели.
Регламент мероприятия будет размещен на сайте ВЭО России.
Высшая награда Конкурса Премия имени Л. И. Абалкина присуждена Попову Андрею Васильевичу, младшему научному сотруднику ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» (г. Вологда), за работу «Распространение неустойчивой занятости как ограничитель экономического роста России».
Победители и лауреаты мероприятия награждаются дипломами, денежными премиями, памятными подарками, они имеют преференции в соответствии с условиями конкурсного проекта. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы в «Трудах Вольного экономического общества России», который включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации.
Конкурс имеет большое значение для выявления и развития талантов в области экономической науки и практики. За более чем двадцатилетнюю историю Конкурса в нем приняло участие немало молодых людей, которые имеют все шансы войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков.
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