Мегаоптика для мегаполиса

26 апреля в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте открылся флагман новейшего формата МЕГАОПТИКА федеральной сети «Счастливый взгляд». Он работает в новом, пока непривычном для России формате «всё включено». С одной стороны, это салон, где можно приобрести очки, а с другой — высокотехнологичный диагностический центр, где можно проверить и даже улучшить зрение.

Всё включено

Очки — очень важный аксессуар, который дополняет образ человека и влияет на его жизнь. От них зависит то, какими нас видят другие люди — дружелюбным, привлекательным, со вкусом или неопрятным, хмурым и злым. Куда важнее, что неправильно подобранные линзы или оправа могут стать причиной головной боли, усталости и раздражения. Очевидно, что выбор очков — задача серьёзная и сложная. Неслучайно в Европе и США — технологии диагностики, коррекции, лечения, а также подбор и изготовление находятся на высоком уровне развития.

«У нас формат оптического салона «всё включено» практически неизвестен, — рассказывает основатель сети «Счастливый взгляд» Виктор Гордейчук . — За границей привычно получать весь комплекс оптических и офтальмологических услуг в одном месте».

У нас же нередко качественную диагностику приходиться делать в одном месте, линзы заказывать в другом, а оправу выбирают в третьем. Естественно, это неудобно и требует времени. Оптический центр на стыке клиники и салона предоставляет исчерпывающий набор услуг. Здесь соединяется два тренда современного общества — забота о своём здоровье (диагностика и коррекция зрения, лечение глаз) и внешний вид (очки, как стильный аксессуар).

Важно, что у крупных сетей оптического рынка — минимальные закупочные цены и низкие издержки, поэтому они могут предложить лучшие розничные цены, квалифицированный медицинский персонал и современное медицинское обслуживание. Удобно, когда ты можешь проверить зрение, подобрать и тут же получить очки — и всё за час. В этом смысле формат центра идеально подходит для жителей крупного мегаполиса, которые ценят и экономят своё время.

Финляндии и Флагман МЕГАОПТИКА в Петербурге знакомит горожан с этим форматом. На площади в 875 кв. м. находится более 6 тысяч моделей оправ для взрослых и детей, солнцезащитных очков, широкий выбор контактных линз, а также аксессуаров. Но самое главное — инновационное медицинское оборудованием из США, Кореи Германии , аналогов которых нет в России. С их помощью даже для серьезных проблем со зрения будут подобраны решения: индивидуальные линзы. Учитывая мировые тренды, салон развивается в направлении автоматизации всех технологических процессов: от диагностики зрения до получения заказа клиентом. В планах — технология дополненной реальности (AR) и телемедицина, когда самые лучшие специалисты офтальмологи Петербурга смогут мгновенно консультировать покупателей в любом городе России.

Стиль и здоровье

Мода на очки — относительно недавно вошла в нашу жизнь, вместе с хипстерской культурой и развитием IT-технологий. Даже всемирно известные модные дома создают оправы для It-boys & girls. Молодёжь в Санкт-Петербурге часто покупает модные оправы с обычными линзами. Юноши и девушки хотят выглядеть современно, придать изюминку своему образу. К сожалению, много из тех, кто нуждается в очках по медицинским показателям, их не носит.

«Люди до сих пор стесняются носить очки и контактные линзы. Хотя молодое поколение всё чаще страдает близорукостью, — говорит главный врач сети «Счастливый взгляд», офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович. — 50% людей в мире нуждается в коррекции зрения и только 10% её получают. Кто-то стесняется, кто-то боится, кто-то не знает, к какому специалисту обращаться или не хочет возиться, тратить время на посещение разных кабинетов и врачей».

Конечно, все специалисты в одном месте и возможность тут же получить очки и линзы — необходимый формат. По статистике, 47% населения страдают близорукость, у 24% — астигматизм, у 27% — пресбиопия, на оставшиеся 2% — приходятся другие заболевания глаз.

К сожалению, первая близорукость появляются у детей уже в возрасте 8 лет. Часто и родители, и специалисты не замечают этого. Среди школьников десяти лет близорукость составляет уже 20%. Поэтому своевременная диагностика очень важна для здоровья детских глаз. А чтобы качество жизни ребёнка не снижалось, естественно надо подобрать ему хорошие очки.

Как отмечает специалист, профилактика зрения — также очень важна. Современная офтальмология предлагает огромное количество способов помочь уставшим глазам.

«У активных жителей мегаполиса чаще всего встречается зрительное утомление из-за постоянной работы за компьютером и использованием многочисленных гаджетов, — говорит Ирина Шикалович. — Есть множество процедур, которые помогают усталым глазам. Достаточно проходить курс дважды в год. Или, например, уже давно есть очки с линзами, которые блокируют синий свет электронных устройств. Но об этом мало кто знает».

Хочется надеяться, что с появлением современного центра количество петербуржцев, которые будут заботиться о здоровье своих глаз — вырастет. Особенно это касается молодых людей.