Первый в истории турецкий авиасалон Eurasia Airshow начал работу в Анталье

Российская экспозиция занимает заметное место на Eurasia Airshow, которая впервые начала свою работу 25 апреля.

Салон продлится пять дней включая выходные, когда доступ на территорию получат все желающие. Всего организаторы ожидают порядка полумиллиона посетителей, благо что туристической сезон в Анталии находится в разгаре. По информации организаторов, на выставке представлено около ста летательных аппаратов, наиболее интересными экспонатами являются военно-транспортные CASA C-295M, Leonardo C-27, Ан-70 и Ан-178, воздушный заправщик А300 Королевских ВВС Великобритании

Среди гражданских выделяются аэробус A350-1000, впервые выставляемый публично авиакомпанией Qatar Airways. Отечественная техника представлена парой вертолетов Ми-17В1, одним — в раскраске турецкий Жандармерии, второй — в варианте для VIP перевозок, тоже принадлежащий местному оператору.

Несмотря на обилие летательных аппаратов западного происхождения, «приз зрительских симпатий» первого дня работы достался не им, а истребителю МиГ-29. Одна такая машина из состава польских ВВС принимает участие в программе летного показа.

Летчик выполняет на русской крылатой машине фигуры высшего пилотажа, недоступные для других истребителей, участвующих в полетах — шведского Gripen и американских F-5A/B. Последние входят в состав группы высшего пилотажа «Турецкие звезды». Кстати, турецкие летчики с успехом выступали на «АРМИЯ-2017», став первой зарубежной группой, принявшей участие в форуме в подмосковной Кубинке.

Выставка в Анталии организована по указанию администрации президента Эрдогана. Среди целей — способствовать дальнейшему развитию национального оборонно-промышленного сектора путем взаимовыгодных программ как с Западом, так и Востоком. Всего на форуме представлено сто стран которые прислали порядка 150 делегаций. Правда, большинство стендов 400 фирм и организаций — турецкие. Организаторы объявили о намерении проводить выставку регулярно.

Выступая на церемонии открытия, заместитель руководителя Секретариата по вопросам оборонной промышленности господин İsmail Demir отметил: «салон разбивает миф о том, что авиационный сектор национальной промышленности носит маргинальное значение. На самом деле, он развивается ускоренными темпами».

«Мы отмечаем бурное развитие не только национального авиаперевозчика Turkish Airlines (его парк достиг 326 авиалайнеров), но и оборонного сектора промышленности, который самостоятельно занимается модернизацией собранных по лицензии в Турции истребителей F-16, производством компонентов для военно-транспортных A400M, участвует в программе истребителя следующего поколения F35. У нас есть и национальные проекты — космических спутников Göktürk-1 и Göktürk-2, вертолетов ATAK и многоцелевых, учебно-тренировочного самолета, собственного истребителя, космических аппаратов, управляемых и неуправляемых ракет. Все это указывает на желание Турции развивать собственную промышленность, включая авиационную, причем усиленными темпами».

Среди многочисленных иностранных гостей только одного попросили выступить церемонии открытия. Заместитель министра Олег Евгеньевич Бочаров сказал, что министерство промышленности и торговли , а также другие правительственные органы России , готовы развивать сотрудничество с нашим южным соседом как в гражданской, так и военной областях.

Он отметил, что наша экспозиция носит многоплановый характер, включая самолет на статической стоянке — VIP вариант авиалайнера «Сухой Суперджет 100», шале «Ростеха» ОАК и его отделения «ОАК-Коммерческие Самолеты», объединенный стенд, где представлены «Рособоронэкспорт» , ОАК, «Алмаз-Антей» и другие отечественные холдинги. В первый день работы выставки российский стенд осмотрели высокопоставленные турецкие лица, в составе: губернатора провинции Анталия, заместителя министра транспорта, заместителя руководителя Секретариата по вопросам оборонной промышленности, генералов и офицеров Вооруженных сил Турции. Они с интересом выслушали информацию по представленным в виде масшабных моделей боевых самолетов Су-35, МиГ-35 и Як-130, а также гражданских Бе-200, «Сухой Суперджет 100» и МС-21. Пояснения по экспонатам давал Олег Бочаров и директор по военно-техническому сотрудничеству ОАК Виктор Николаевич Чернов

В то время как Россия предлагает Турции сотрудничества, америка предпочитает язык угроз. В дни работы салона три американских сенатора внесли проект резолюции, предлагающей заблокировать продажу Турции технологий, разработанных в рамках проекта истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter. С соответствующей инициативой выступили республиканцы James Lankford и Thom Tillis, a также демократ Jeanne Shaheen.

Они выпустили заявление, где говориться: Президент Таип Эрдоган выбрал курс «на плохое управление страной и несоблюдение законов» ("path of reckless governance and disregard for the rule of law").

«Стратегические решения, принимаемые Турцией, к нашему сожалению, все больше и больше расходятся с линией, а порой и просто идут в противоположном направлении, с американскими интересами. В подобных условиях передача чувствительных технологий по самолету F-35 с его передовыми техническими возможностями режиму Эрдогана носят все более рискованный характер», — говорится в заявлении сенаторов.

Выставка продлится в Анталии до 25 апреля.