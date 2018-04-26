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В Воронежском заповеднике выбрали клички для семьи бобров
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В Воронежском заповеднике выбрали клички для семьи бобров 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
От жителей региона поступило более сотни предложений с именами. Семейству бобров, проживающих в Воронежском биосферном заповеднике имени Пескова, выбрали клички. Новорожденные бобрята получили имена Плёсик и Ряска, а их родители — Усман и Ивна, сообщила пресс-служба заказника в четверг, 26 апреля. За 11 дней конкурса в группы заповедника в соцсетях поступило более 100 предложений с имена для жителей Бобронариума. Животных предлагали назвать как самыми простыми именами — Василий и Василиса, Прохор Савельич и Анна Семёновна, так и фантастическими — Залго и Никро. Лучшие клички для двух взрослых бобров предложил Дмитрий Романцов. В подарок он получит пригласительный билет на посещение экскурсионных объектов заповедника и памятные сувениры. А клички для малышей-бобрят предложили сами сотрудники заказника. Они придумали универсальные имена, поскольку пол детёнышей ещё не определён. Раньше бобрам из Бобрового питомника кличек не давали. Животным присваивали номера. Но после того, как в марте у одной из пар появилось потомство, специалисты решили пересмотреть устоявшиеся порядки. Дарья Крымова
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