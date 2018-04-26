Россия не должна быть кузницей кадров для других стран

Отмена взаимного признания дипломов с другими странами, обязательное отчисление изобретателями части вознаграждения за интеллектуальную собственность в российский бюджет и обязанность выпускников отрабатывать государственные инвестиции в образование на отечественных предприятиях, по мнению экспертов, предотвратят отъезд высококвалифицированных специалистов за рубеж.

Безвоздушное пространство

Развернувшаяся в последние дни борьба Роскомнадзора с мессенджером Telegram со всей очевидностью показала, что войны будущего станут проходить не столько на полях сражений, сколько в электронных сетях. И предотвратить их или, по крайней мере, минимизировать ущерб могут только технологии, взятые государством на вооружение для защиты своего суверенитета.

«Виртуальное пространство, так же как 100 лет назад воздушное пространство, стало ещё одним пространством ведения войн. Это пространство конкуренции государств, обладающих своими киберармиями, готовящих и проводящих кибероперации», — заявил доцент кафедры прикладного анализа международных проблем факультета политологии МГИМО Андрей Безруков , выступая 25 апреля в Совете Федерации на «круглом столе» «Актуальные вопросы обеспечения российского технологического суверенитета».

В ходе обсуждения эксперты предложили несколько методов борьбы за технологический суверенитет государства. Во-первых, в области технологий необходимо вести активную политику импортозамещения. Во-вторых, поддерживать экспорт российских технологий за рубеж, рассматривая современные разработки как инструмент политического влияния. В-третьих, создавать критическую инфраструктуру, захватывая перспективные технологические платформы, с тем, чтобы одновременно решать вопросы экономического и технологического развития страны. Но самое главное — нужно растить и пестовать кадровый потенциал, без которого, как сошлись во мнении все выступавшие, достижение технологического прорыва станет невыполнимой задачей.

Как вправить мозги

«Перед государством встают две взаимоисключающие проблемы: первое — необходимость наращивать государственные инвестиции в человеческий капитал с тем, чтобы обеспечить свои конкурентные преимущества в международных рынках и развитие высоких технологий в интересах внутреннего рынка. Второе — в условиях открытого рынка труда не превратиться в безвозмездную кузницу кадров для экономики конкурентов», — поделился соображениями зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

аз государство за свой счёт обеспечило получение высшего образования, то оно вправе претендовать на результаты интеллектуальной деятельности и авторских прав лиц, получивших это образование.

Для решения проблемы утечки мозгов, по мнению эксперта, необходимо принятие федерального закона о мерах защиты государственных инвестиций в человеческий капитал. «Раз государство за свой счёт обеспечило получение высшего образования, то оно вправе претендовать на результаты интеллектуальной деятельности и авторских прав лиц, получивших это образование», — убеждён Аничкин.

Он предложил законодательно обязать выпускников вузов при получении диплома подписывать обязательство выплачивать часть средств от любых будущих результатов своей интеллектуальной деятельности (патенты, авторские свидетельства и так далее) в пользу Российской Федерации . При этом, считает эксперт, целесообразно установить дифференцированную шкалу таких выплат. Например, при работе на российские компании — 20-25 процентов от получаемого вознаграждения, а при работе на зарубежные компании или российские компании с зарубежным участием — 40-50 процентов. «Таким образом, даже в случае если человек уедет на заработки в другую страну, он будет отчислять часть своих доходов от интеллектуальной собственности в бюджет Российской Федерации в соответствии с нормами международного права», — аргументировал свою позицию член Общественной палаты.

Мы в ответе за тех, кого обучили

Гендиректор группы компаний «Инфовотч» Наталья Касперская предложила ввести KPI (коэффициент показателей эффективности) для вузов по количеству уехавших выпускников. Она привела в пример МГУ , в зданиях которого представители иностранных компаний в открытую ведут поиск и отбор будущих сотрудников. «Должны быть законодательные запреты на такого рода действия», — уверена Касперская. Эксперт напомнила, что в США специалистов привязывают к месту жительства и работы кредитами, и предложила ввести аналогичную практику в нашей стране — за счёт льготного ипотечного кредитования молодых специалистов.

Другая острая проблема, по мнению Касперской, — Болонская система, направленная на сближение и гармонизацию международных систем высшего образования. В результате того, что мы с западным миром стали взаимно признавать дипломы о высшем образовании, масса отечественных специалистов хлынула за рубеж в поисках лучшей жизни. «Нужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов», — предположила эксперт.

Система управления талантами

Советник министра обороны Андрей Ильницкий напомнил, что важнейшими конкурентными преимуществами в технологическом отношении выступают не столько сами технологии, сколько компетенции. Поэтому он предложил создавать «суверенную систему образования», при которой государство станет вести будущих специалистов со школьной скамьи через вузы прямиком на предприятия оборонной промышленности.

«Для защиты суверенитета нужно ставить вопрос его кадрового обеспечения, создавать сквозные линии отбора талантов от школ к предприятиям, а устраивая их на производства, создавать для них условия и перспективы», — сказал Ильницкий, подчеркнув, что речь идёт не о том, чтобы закрыть учёных в «шарашках», а о том, чтобы обеспечить их жильём, параллельно «немножечко закрыв по секретности». «Если мы не создадим систему отбора, производства и систему применения талантов, то мы не создадим систему управления инновациями. А сейчас для государства система управления инновациями — самая важная задача», — убеждён эксперт.

ужно вернуться к тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши выпускники останутся у нас, а вот мы сможем привлечь иностранных специалистов.

«Интеллектуальный потенциал должен стать ядром социально-экономического развития нашей страны», — считает, в свою очередь, замдиректора Департамента науки и технологий Минобразования Андрей Аникеев . По его мнению, Россия сможет обеспечить свою независимость на технологическом поприще только «за счёт использования более полного интеллектуального капитала нации». «У нас растёт процент молодых учёных. А молодым людям нужны амбициозные задачи и комфортная среда для реализации этих задач», — сказал Аникеев, подчеркнув, что Россия должна стать комфортным местом для проведения исследований молодыми учёными из всех стран, в первую очередь стран БРИКС

Диплом в кредит

«Мы сейчас обменялись мнениями. Мнения наших экспертов не обязательно совпадают с мнением комиссии, потому что тут возникает очень много правовых вопросов», — рассказал « Парламентской газете » по итогам «круглого стола» его председатель, глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета палаты регионов по международным делам Андрей Климов . Сенатор согласился с мнениями экспертов о том, что кадровый вопрос государству ни в коем случае нельзя упускать из-под контроля, как это произошло в 90-е годы. И предложил собственный вариант решения проблемы утечки мозгов.

«Наиболее эффективным способом решения этой проблемы было бы предоставление возможности учиться в кредит. С тем чтобы впоследствии выпускник мог не отдавать эти деньги, если он честно отработает их в том месте, куда направит его государство. Если же он по каким-то причинам не может отработать на указанном месте, то в этом случае он должен вернуть взятый кредит с процентами», — предложил Климов. Политик признал, что это «не лучшая мера, но она предполагает подход, адекватный нашей Конституции».