В муниципальном округе Крюково, в школе №1150, прошел традиционный праздник «Крюково — моя гордость», организованный Советом депутатов муниципального округа Крюково. Перед началом мероприятия было зачитано поздравительное письмо депутата Государственной Думы Ирины Белых в адрес Совета депутатов и главы муниципального округа Крюково Н. Федотовой по случаю отмечавшегося недавно Дня местного самоуправления.
Во время торжественной части чествовали самых достойных представителей разных профессий — учителей и учащихся школ, врачей, работников социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, правоохранительных органов, представителей общественных объединений, ветеранов ВОВ и председателей первичных ветеранских организаций. За выдающиеся успехи в работе и учебе их наградили почетными грамотами Совета муниципальных депутатов и цветами.