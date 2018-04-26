Чем Гусь-Хрустальный удивить может?

Проект «Лучшие муниципальные практики Владимирской области» проводится не первый год. Количество участников, как и качество представленных работ, постоянно растёт.

«Это очень важное и значимое мероприятие в масштабах области, когда муниципалитеты представляют свой лучший опыт, свои лучшие практики, делятся опытом. По большому счёту, есть две составляющих для дальнейшего развития — обмен опытом и обучение. В целом я хочу сказать, что в регионе у нас работают более 2800 муниципальных служащих. Эти люди эта та власть, которая ближе всего к народу. Можно сказать они всегда на передовой. Понятно, что их профессиональный уровень и достижения влияют на общую социально-экономическую обстановку в области», — отметил Александр Лобаков, заместитель губернатора Владимирской области.

Отмечают чиновники и положительную динамику развития района: открываются новые образовательные учреждения, строятся социальные объекты, большой упор сделан на молодёжь и детей. К слову, по итогам ежегодного конкурса на звание лучшего муниципального служащего победу одержал Илья Борисов — глава администрации Краснооктябрьскогого сельского поселения. Его пример реконструкции системы уличного освещения на селе теперь станет другим главам наукой. Ведь самые лучшие практики района будут внедряться по всему региона, а может быть выйдут и на федеральный уровень.

«Хочется поблагодарить всю команду Гусь-Хрустального района. Это непростое решение принять участие в сложном, но одновременно важном проекте. Во-первых, территория должна провести серьёзную подготовку. Во-вторых, необходимо найти и показать самое лучшее, что есть у муниципального образования», — говорит Вячеслав Картухин директор владимирского филиала РАНХиГС

Основная задача масштабного проекта — показать, как удаётся достигать хороших экономических и социальных показателей, которые есть у определённого района. Формула успеха, по мнению организаторов проекта, складывается из грамотного руководителя и команды, которая дружно решает поставленные задачи.

Подробно о Гусь-Хрустальном районе, его истории, традициях и развитии рассказал глава администрации района Алексей Кабенкин. Пожалуй, самым значимым событием для этой территории стало открытие школы-сада в посёлке Великодворский. Более 30 лет местные жители ждали нового образовательного учреждения. 30 августа состоялась торжественная церемония открытия школы-сада. Здесь теперь могут обучаться 300 школьников и 95 дошколят. Образовательное учреждение оснащено всем необходимым для детей.