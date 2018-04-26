В ГУЛАГ за опоздание? Как в СССР боролись с прогульщиками

Об Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года часто вспоминают, как о драконовском законе. Документ устанавливал введение в стране восьмичасового рабочего дня и закреплял наказание за прогулы. Некоторые правозащитные организации, описывая «политический террор в СССР», приводят данные, что с 1941 по 1956 год было осуждено не менее 36,2 миллиона человек, из них 11 миллионов — за «прогулы». Правда, часть историков ставят эти цифры под сомнение, отмечая, что судебная практика была такова, что прогульщиков не ссылали ни в лагеря, ни в ГУЛАГ.

Пустые разговоры и хождения по коридорам

Ситуацию с трудовой дисциплиной иллюстрирует проверка, которую в конце 30-х годов провели в системе Наркомторга СССР. В декабре 1938 года отмечалось, что часто «прогульщики, лодыри и другие нарушители трудовой дисциплины остаются безнаказанными». Кроме того, многие руководители, медлившие с увольнением нерадивых подчиненных, только «потворствовали дезорганизаторам производства»:

«Значительная часть руководителей магазинов, столовых, торговых организаций и учреждений отнеслись к выполнению этого важнейшего Постановления СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС формально и не только не обеспечили проведения его в жизнь, но допустили грубое нарушение указанного постановления, укрывали прогульщиков и потворствовали дезорганизаторам производства и трудовой дисциплины».

Проверка показала, что в большинстве проверенных магазинов и столовых не был организован учет явки на работу и ухода с работы. В ряде торговых организаций и учреждений табель явки на работу велся небрежно: «табельные доски (ящики) остаются открытыми, без присмотра, что облегчает возможность совершать различные злоупотребления. Большое количество работников незаконно освобождено от регистрации своевременного прихода на работу».

Насторожило проверяющих и то, что во многих торговых учреждениях в рабочее время продолжаются бесцельные хождения по коридорам: «вместо работы люди занимаются посторонними разговорами».

«В показательном универмаге Дзержинского района Москвы системы Главунивермага Наркомторга СССР группа работников, в том числе Зам. Нач. Планового Отдела Ежиков, зав подготовкой кадров Чугункин, ст.бухгалтер Барышев демонстративно отказались снимать табельные номера при приходе на работу. Несмотря на этот злостный саботаж в выполнении Постановления СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС — директор универага тов. Петраков вместо принятия мер занимался увещеванием, и эти дезорганизаторы производства и трудовой дисциплины продолжают оставаться на работе», — приводился пример «саботажа».

Трудовая мобилизация

Плачевной была ситуация и с дефицитом кадров в советской промышленности. По данным профессора Сергея Кара-Мурзы, в 1937-м промышленность, строительство и транспорт недополучили свыше 1,2 млн рабочих, в 1938-м — 1,3 млн и в 1939-м — более 1,5 млн рабочих.

Поэтому в 1940-м, понимая напряженность на политической арене, был принят Указ «О государственных трудовых резервах» и Указ «О восьмичасовом рабочем дне и прогулах», которые подчеркнули переход промышленности на мобилизационные рельсы в предвоенный период.

Документ, устанавливающий трудовую дисциплину, был утвержден Законом СССР 7 августа. В нем говорилось о необходимости увеличить продолжительность рабочего дня до 8 часов (за исключением профессий с вредными условиями труда) и переходе с шестидневки на семидневную неделю, правда, считая воскресенье — днем отдыха.

Много споров вызвал пункт, запрещающий самовольный уход сотрудников, а также самовольный переход с одного предприятия на другое. Это разрешено было только директорам предприятий или начальникам учреждений.

Нарушителей же ждал суд: грозило наказание вплоть до тюремного заключения сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев. Прогул же без уважительной причины мог повлечь исправительно-трудовые работы по месту службы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Для руководства, которое покрывало лодырей, также было предусмотрено привлечение к судебной ответственности.

Репрессивный или необходимый?

Виктор Суворов ( Бывший сотрудник резидентуры ГРУ СССР, бежавший в Великобританию Владимир Резун ) так описывал этот закон: «26 июня 1940 года прогремел над страной указ „О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений“… По указу от 26 июня за прогул сажали, а прогулом считалось опоздание на работу свыше 20 минут. Сломался трамвай, опоздание на работу, опоздавших — в лагеря: там опаздывать не дадут».

Правда, судебные документы, в которых рассматривались реальные дела, демонстрируют, что такие дела часто закрывались из-за отсутствия состава преступления.

Так в сентябре 1940-го года нарсуд Киева приговорил к 5 месяцам исправительно-трудовых с удержанием 25% из зарплаты вице-президента Академии Наук УССР академика Чернышова. Причиной этого стало то, что тот не явился на лекцию в Университет. Правда, проведенная позже проверка показала, что академик просто был в отпуске. В итоге дело было прекращено.

Под суд попала жительница Днепропетровска , работница завода Д. З. М. О. Шрамова, которая вовремя не вышла на работу из отпуска. Впоследствии выяснилось, что она была переведена в другой цех, где и работала. Дело Шрамовой также было прекращено…

Официально судебная ответственность за прогул была отменена спустя 16 лет — в апреле 1956 года.