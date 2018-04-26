Ещё
Проект домов для поселка в Красноярском крае утвержден и одобрен местными жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект домов для поселка в Красноярском крае утвержден и одобрен местными жителями 

ТАСС 2 часа назад
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Проект жилых домов, которые будут строить в арктическом поселке Тухард на севере Красноярского края, утвержден с согласия местных жителей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.
Сегодня практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях — так называемых балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.
"Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло— и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию", — сообщили в пресс-службе.
В среду власти Таймыра подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома с подрядчиками. Как сообщал ТАСС ранее, первую очередь реновации Тухарда планируется завершить к осени.
Представители коренных малочисленных народов Севера в прошлом веке селились рядом с объектами «Норильскгазпрома» (дочерняя компания ГМК «Норникель»), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.
Как сообщалось ранее, инвестиции в реновацию аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства «Норникеля», бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле 2017 года на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает около 800 человек.
ТАСС: последние новости
Захарова: Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов Пресняков-старший отказался комментировать информацию о своей госпитализации Более 15 тыс. археологических находок обнаружено при строительстве "Зарядья" в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…336
Макаревич снова оскорбил россиян765
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море246
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение