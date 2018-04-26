Проект домов для поселка в Красноярском крае утвержден и одобрен местными жителями

КРАСНОЯРСК , 26 апреля. / ТАСС /. Проект жилых домов, которые будут строить в арктическом поселке Тухард на севере Красноярского края , утвержден с согласия местных жителей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Таймырского муниципального района.

Сегодня практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях — так называемых балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

"Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло— и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию", — сообщили в пресс-службе.

В среду власти Таймыра подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома с подрядчиками. Как сообщал ТАСС ранее, первую очередь реновации Тухарда планируется завершить к осени.

Представители коренных малочисленных народов Севера в прошлом веке селились рядом с объектами «Норильскгазпрома» (дочерняя компания ГМК «Норникель» ), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.