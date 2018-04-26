Дрозденко предложил увольнять чиновников за неисполнение бюджета

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выдвинул неожиданное предложение увольнять чиновников и муниципалов в случае неисполнения бюджета. Об этом пишет online47.ru , ссылаясь на слова главы региона, прозвучавшие на заседании правительства.

Дрозденко уточнил, что решение будет приниматься после анализа показателей по итогам 2018 года. В случае, если они будут ниже 90%, то председатель профильного комитета, или его заместитель, ответят за неисполнение бюджета своей должностью. По мнению главы региона, это справедливо, так как «не только у каждой победы, но и у каждой проблемы должна быть своя фамилия».

Кроме того Дрозденко также поручил правительству Ленобласти отслеживать динамику выполнения бюджетного плана поквартально в каждом районе.

Напомним, ранее ivbg.ru собрал реакцию и мысли депутатов Закса на закрытое традиционное послание, которое прошло 24 апреля.