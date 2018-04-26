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Круглый стол в честь Дня донора провели на химпредприятии в Воскресенске
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Круглый стол в честь Дня донора провели на химпредприятии в Воскресенске 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Национальный день донора отметили в АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ» является аффилированным лицом и входит в группу лиц АО «ОХК «Уралхим»), в ходе тематического круглого стола донорам — сотрудникам предприятия вручили благодарственные письма Российского Красного Креста, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Традиционную встречу в формате круглого стола, которая объединяет Воскресенское отделение Российского Красного Креста, совет молодежи предприятия, профсоюзную организацию и постоянных доноров, в этом году пополнили представители старшего поколения химиков — почетные доноры СССР и России. Приятным продолжением мероприятия было вручение донорам-химикам благодарственных писем Российского Красного Креста», — отмечается в сообщении.
Награды, подписанные председателем общественной организации Раисой Локутцовой, были вручены химику-ветерану, почетному донору СССР Анастасии Дьяконовой, почетным донорам России Владимиру Лаптеву, Любови Корчевой, Елене Лебедевой, Анатолию Кулакову, Сергею Митрофанову, Николаю Ушакову, а также действующим донорам ВМУ Валерию Глазкову и Кириллу Мешкову.
Именно донорское движение в начале 1930-х годов заложило основу создания общественной организации — Воскресенского Красного Креста. Председатель местного отделения организации, член общественной палаты Воскресенского района Татьяна Воеводина рассказала гостям о современном донорском движении, которое в этом году, объявленном в РФ Годом добровольца, вылилось в масштабный проект «Я твой донор».
Сотрудники химкомбината активно участвуют в проекте. Они лично сдают кровь и пропагандируют безвозмездное донорство в коллективе. Большую работу в этом направлении проводит совет молодежи и профсоюзная организация предприятия. Так, лидер молодежного актива, инженер-технолог цеха аммофоса №2 Кирилл Мешков этой весной уже в десятый раз посетил станцию переливания крови. А один из участников встречи, командир военизированного газоспасательного отряда ВМУ Валерий Глазков в этом году сдал кровь в сороковой раз.
Доноры-ветераны в ходе круглого стола рассказали молодым работникам предприятия о своем опыте. Участники круглого стола поблагодарили совет ветеранов химкомбината за организацию встречи и выразили готовность более активно участвовать в совместной общественной работе Воскресенского Красного Креста и «Воскресенских минеральных удобрений».
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