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ПОЛК ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу
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ПОЛК ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
На должности среднего и младшего начальствующего состава приглашаются граждане Российской Федерации, проживающие в городе Москве и ближайшем Подмосковье.
Требования к кандидатам:
* возраст от 18 до 35 лет;
* годность к несению службы по состоянию здоровья;
* образование не ниже среднего полного для инспекторского состава дорожно-патрульной службы;
* высшее юридическое образование для инспекторов по исполнению административного законодательства;
* служба в Вооруженных силах РФ.
Условия прохождения службы в строевых подразделениях ДПС ГИБДД:
— социальные гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации»;
* заработная плата: 40 — 50 тыс. рублей, в зависимости от срока службы;
* очередной ежегодный отпуск: от 40 суток, в зависимости от срока службы;
* выслуга лет и трудовой стаж исчисляются льготно: один месяц службы за полтора месяца службы;
* возможность получения высшего юридического образования в учебных заведениях МВД РФ.
* медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, ул. Пантелеевская, д. 22, 2 этаж, кабинет 26.
Телефон: 8-495-684-83-19; 8-495-684-83-21
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