ПОЛК ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу

Требования к кандидатам:

* возраст от 18 до 35 лет;

* годность к несению службы по состоянию здоровья;

* образование не ниже среднего полного для инспекторского состава дорожно-патрульной службы;

* высшее юридическое образование для инспекторов по исполнению административного законодательства;

* служба в Вооруженных силах РФ.

Условия прохождения службы в строевых подразделениях ДПС ГИБДД

— социальные гарантии, предусмотренные Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации»;

* заработная плата: 40 — 50 тыс. рублей, в зависимости от срока службы;

* очередной ежегодный отпуск: от 40 суток, в зависимости от срока службы;

* выслуга лет и трудовой стаж исчисляются льготно: один месяц службы за полтора месяца службы;

* возможность получения высшего юридического образования в учебных заведениях МВД РФ

* медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях.

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Москва, ул. Пантелеевская, д. 22, 2 этаж, кабинет 26.

Телефон: 8-495-684-83-19; 8-495-684-83-21