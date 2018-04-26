Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торговых центров из-за нарушений

Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торгово-развлекательных комплексов и дворец культуры, где выявлены серьёзные нарушения правил противопожарной безопасности, сообщает URA.RU.

Об этом сказал глава надзорного ведомства Игорь Ткачёв

По его словам, во многих ТЦ отсутствовали или не работали автоматические системы оповещения и пожаротушения. В некоторых не проводили инструктажи с сотрудниками, не работали эвакуационные выходы.