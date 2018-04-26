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Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торговых центров из-за нарушений
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Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торговых центров из-за нарушений 

RT на русском 2 часа назад
Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торгово-развлекательных комплексов и дворец культуры, где выявлены серьёзные нарушения правил противопожарной безопасности, сообщает URA.RU.
Об этом сказал глава надзорного ведомства Игорь Ткачёв.
По его словам, во многих ТЦ отсутствовали или не работали автоматические системы оповещения и пожаротушения. В некоторых не проводили инструктажи с сотрудниками, не работали эвакуационные выходы.
Всего обнаружено более 300 подобных нарушений. Заведено 55 административных дел. В суд направили исковые заявления о приостановлении деятельности Дворца культуры машиностроителей, 10 ТЦ в столице региона и двух ТЦ в городе Катайске.
Ранее портал «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений.
RT на русском: последние новости
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