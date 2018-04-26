Депутаты Пионерского городского округа выбрали нового главу администрации 

Главой администрации Пионерского городского округа стал исполняющий эти обязанности Алексей Семенцов. Совет депутатов проголосовал единогласно.
По словам депутата Сергея Мовчана, кандидатура была отобрана конкурсной комиссией.
«Будем ждать конструктива. Семенцов представил программу по выходу из кризиса, она будет действовать до 1 сентября. У города большой минусовой баланс, под 100 млн рублей. Посмотрим», — прокомментировал результаты выборов Сергей Мовчан.
Напомним, что Алексей Семенцов исполнял обязанности сити-менеджера Пионерского в течение последних трех месяцев. Он возглавил муниципалитет после скандала, связанного с его предшественником Евгением Михейкиным.
Фото: rugrad.eu