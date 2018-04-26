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Первый замглавы словацкого генштаба покинул армию в знак протеста
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Первый замглавы словацкого генштаба покинул армию в знак протеста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Первый заместитель начальника генштаба ВС Словакии Павел Мацко экстренно покидает армию в знак протеста против назначения на пост главы генштаба нынешнего гендиректора секции модернизации и инфраструктуры минобороны, отвечающего за закупки вооружений, Даниэла Змеко, сообщил Мацко в письме в братиславскую газету Dennik N в четверг.
Мацко считает Змеко недостойным столь высокой должности.
Назначение Змеко на пост начальника генштаба по предложению министра обороны Петера Гайдоша одобрило в среду правительство республики. Нынешний глава генштаба Милан Максим уходит со своего поста в связи с достижением 62-летнего возраста.
"В случае с господином Змеко речь идет о целенаправленном выборе кандидата из третьестепенного уровня командования и управления, причем на первом и втором уровне, помимо меня, есть еще минимум пять других генералов с гораздо большим опытом, (чем у Змеко — ред.)", — приводит газета выдержки из письма Мацко.
Ранее 53-летний Мацко неоднократно участвовал в международных миротворческих миссиях, занимал весьма высокие посты в структурах НАТО, имеет зарубежные награды. Он призвал своих коллег по армии в случае, если президент республики Андрей Киска утвердит кандидатуру Змеко во главе генштаба, уважать это решение и подчиниться ему, как того требует военная присяга.
При этом Мацко подчеркнул, что кандидат на столь высокий пост «должен был бы отвечать всем профессиональным и морально-этическим критериям и быть одним из самых опытных и подготовленных профессиональных военных».
"Подобный выбор (на пост главы генштаба — ред.) считаю с профессиональной точки зрения насмешкой над моей почти 35-летней успешной армейской практикой, как и многих моих коллег. Предложенный кандидат не имеет и части такого опыта и широкой практики, какие я лично имел уже 10 лет назад", — написал в своем письме в газету генерал Мацко.
Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на свои источники в вооруженных силах, не исключено, что по примеру Мацко в знак протеста против назначения нового главы генштаба могут подать рапорты об увольнении из армии некоторые другие высокопоставленные военные.
По данным газеты, в современной истории словацкой армии «еще не случалось такого, чтобы человек уходил со столь высокого поста и при этом публично критиковал министра».
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