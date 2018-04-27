В двух округах Курска не будет света с 3 по 11 мая

Из-за планового ремонта на электросетях два округа Курска останутся на несколько дней без света, сообщила пресс-служба регионального МЧС

В Сеймском округе с 3 по 11 мая с 9.00 до 16.00 отключат электроэнергию в домах по улицам:

2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Лесной проезд,3-6-я Лесная улица, Городская,3-я Цветовская, Изумрудная, Искристая,1-6-я Поселковая улица, Трубная, Трубный проезд, Аллейная, Фруктовая, Раздольная, Раздольный переулок,1-2-я Огородняя, Кольцевая, Придорожная,1-2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Центральная;1-3-е Вольные переулки;4-7-е Каштановые переулки.

С 3 по 11 мая с 9.30 до 17.00 не будет света в домах по улицам:

Литовская 16;3-я Песковская 1;Сумская 97-123, 136-144;Яблоневая 41-69.

В Центральном округе с 3 по 4 мая с 9.00 до 17.00 отключат электричество на улицах:

Южный переулок 18а/1 — 18/4; 21-31; 29;Красный октябрь 44-116;3-й Кирпичный переулок 2 — 28; 1 — 29;Щемиловка 9-53; 4-46.