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«Квадра» предложила способ привлечения инвестиций в обновление теплосетей
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«Квадра» предложила способ привлечения инвестиций в обновление теплосетей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Энергокомпания «Квадра» предлагает ввести налоговые каникулы для инвестиций в обновление теплосетей, рассказала заместитель генерального директора «Квадры» Светлана Никонова в ходе Российского международного энергетического форума.
"Механизм, который, по нашему мнению, позволит оживить инвестиционный процесс в отрасли — это налоговые каникулы по новым инвестициям… Перспективы перехода к рынку — это день завтрашний, а если бы мы все-таки привлекли и восстановили механизм налоговых каникул на новые инвестиции хотя бы на период первых пяти лет с момента ввода новых объектов, мы для себя посчитали, это позволило бы привлечь достаточно серьезный инвестресурс на обновление именно теплосетевой инфраструктуры", — сообщила Никонова.
По ее словам, инвестиционный ресурс в теплосетевом сегменте на сегодняшний день «крайне низок, крайне ограничен» и не позволяет компаниям выполнять простейшие технологические требования.
"Например, из 5% нормативной перекладки сетей мы за счет собственных источников имеем возможность перекладки только 1% в год", — пояснила Никонова.
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