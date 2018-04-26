Налоговики рассказали, как заявить соцвычет через работодателя 

ФНС рассказала, какие варианты оформления соцвычета по НДФЛ доступны налогоплательщикам.
Специалисты ведомства напомнили, что НК РФ предусматривает уменьшение базы по личному налогу на суммы, потраченные, в том числе на:
— негосударственное пенсионное обеспечение для себя, близких родственников и подопечных детей-инвалидов;
— добровольное пенсионное страхование себя, супруги, родных и приемных родителей, а также подопечных и кровных детей-инвалидов;
— дополнительное финансирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.
Если указанные средства перечислялись работодателем за налогоплательщика, последний вправе получить вычет до конца налогового периода на основании подтверждающих затраты документов.
При этом Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ уравнивает информацию в электронном виде при наличии квалифицированной электронной подписи с бумажными носителями, подписанными собственноручно.
Кодекс не регламентирует форму заявления работника своего прав на вычет налоговому агенту. Учитывая это, компании могут сами определять порядок соответствующих действий сотрудника в пределах действующего законодательства.