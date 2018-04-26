В Волгограде преподавателю дали 8 лет колонии за подготовку диссертации

Суд приговорил замдиректора Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Александра Богомолова к восьми годом колонии строго режима за получение взятки за подготовку диссертации. Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, по данным правоохранителей, с 2006 года по январь 2017 года Богомолов занимал руководящие должности в ВолгГАСУ, впоследствии Институту архитектуры и строительства ВолгГТУ, и являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. «За это время он получил от обратившемуся к нему за помощью мужчины 1,9 миллиона рублей за написание докторской диссертации и обеспечение её дальнейшей положительной защиты», — отметили в прокуратуре Подробнее об этой истории читайте в этой статье.