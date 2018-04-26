Ещё
В Волгограде преподавателю дали 8 лет колонии за подготовку диссертации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

В Волгограде преподавателю дали 8 лет колонии за подготовку диссертации 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил замдиректора Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Александра Богомолова к восьми годом колонии строго режима за получение взятки за подготовку диссертации. Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, по данным правоохранителей, с 2006 года по январь 2017 года Богомолов занимал руководящие должности в ВолгГАСУ, впоследствии Институту архитектуры и строительства ВолгГТУ, и являлся председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. «За это время он получил от обратившемуся к нему за помощью мужчины 1,9 миллиона рублей за написание докторской диссертации и обеспечение её дальнейшей положительной защиты», — отметили в прокуратуре.
Подробнее об этой истории читайте в этой статье.
АиФ Волгоград: последние новости
В каких районах Волгограда отключат горячую воду с 25 апреля? В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат холодную воду с 27 апреля Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России157
Россиян оставят без торговых центров218
Макаревич снова оскорбил россиян132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение