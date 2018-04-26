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Сотрудники ОКБ им. Симонова пожаловались Путину на рейдерский захват
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Сотрудники ОКБ им. Симонова пожаловались Путину на рейдерский захват 

Казанский репортер 41 минуту назад
Коллектив «Опытного конструкторского бюро имени М. П. Симонова» обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с арестом гендиректора ОКБ Александра Гомзина. Напомним, об аресте Гомзина стало известно 16 апреля. Сотрудники предприятия считают, что Гомзин был арестован незаконно. Его задержание, как отмечено в обращении, «направлено на оказание давления на главного конструктора и основного акционера предприятия». Под обращением к Путину подписались 290 сотрудников предприятия. Они настаивают, арест Гомзина привел к «полной дезорганизации» ОКБ имени Симонова. Ведущих специалистов пытаются сманить сторонние компании, фактически, осуществляется «рейдерский захват предприятия». Сотрудники опасаются «разрушения эффективного, необходимого государству производственного организма». Ранее сообщалось, что и сам Александр Гомзин заявлял о давлении третьих лиц, настаивавших, чтобы он отказался от должности.
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