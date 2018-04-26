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Россия обсуждает с Турцией увеличение поставок вертолётов Ка-32
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Россия обсуждает с Турцией увеличение поставок вертолётов Ка-32 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия и Турция обсуждают возможности расширения поставок вертолётов Ка-32, Анкара может приобрести ещё пять таких машин, заявил на авиасалоне Eurasia Airshow-2018 гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
«Турецкие коллеги заинтересованы в расширении своего парка вертолётов Ка-32 для пожаротушения и спецоперации. У нас сейчас контракт на три машины — рассматривается вопрос об увеличении парка до 7-8 штук, то есть ещё четыре-пять машин», — цитирует слова Богинского РИА «Новости».
Гендиректор холдинга отметил, что новые поставки в Турцию могут быть произведены в будущем году, отметив, что турецкая сторона заинтересована также в приобретении отечественных многоцелевых вертолётов «Ансат».
По словам Богинского, деловые консультации по «Ансатам» начнутся после того, как стороны договорятся об условиях контракта по Ка-32.
Холдинг «Вертолёты России» 26 января сообщил, что Москва в текущем году поставит Анкаре три противопожарных вертолёта Ка-32А11ВС. В настоящее время на Кумертауском авиационном производственном предприятии готовится к передаче компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года.
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