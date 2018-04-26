Россия обсуждает с Турцией увеличение поставок вертолётов Ка-32

«Турецкие коллеги заинтересованы в расширении своего парка вертолётов Ка-32 для пожаротушения и спецоперации. У нас сейчас контракт на три машины — рассматривается вопрос об увеличении парка до 7-8 штук, то есть ещё четыре-пять машин», — цитирует слова Богинского РИА «Новости»

Гендиректор холдинга отметил, что новые поставки в Турцию могут быть произведены в будущем году, отметив, что турецкая сторона заинтересована также в приобретении отечественных многоцелевых вертолётов «Ансат».

По словам Богинского, деловые консультации по «Ансатам» начнутся после того, как стороны договорятся об условиях контракта по Ка-32.