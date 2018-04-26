Центробанк назвал число находящихся в «черном списке» финансистов 

В списке менеджеров финансовых организаций, лишенных права занимать руководящие должности, сейчас находятся 6 392 человека. Об этом рассказала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова, сообщил сайт «Банки.Ру».
Представителей некредитных организаций в этом списке только 1 127, из них 203 — это сотрудники страховых организаций, 111 — управляющие, 94 человека — из МФК и 43 — из НПФ. Остальные — это профучастники рынка ценных бумаг
— Людмила Тяжельникова.
В основном в «черном списка» Центробанка перечислены сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства, уточнила Людмила Тяжельникова.
У финрегулятора не исключают, что в отношении представителей некредитных финансовых организаций со временем может быть введен и пожизненный запрет занимать руководящие посты. Пока что это правило действует только для сотрудников банков. Впрочем, по словам представителя ЦБ, у финансистов появилась возможность подать жалобу регулятору с просьбой исключить их из «черного списка».
Такое возможно, если топ-менеджер, например, докажет, что не принимал участия в заседаниях совета директоров, где было принято решение, приведшее организацию к банкротству или отзыву лицензии. Также ответственное лицо может предоставить доказательства, что его голос был «против», уточнила Людмила Тяжельникова.
Басманный суд города Москвы тем временем заключил под стражу главного экономиста банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексея Юргелевича. Сотрудника Центробанка подозревают в мошенничестве.