Центробанк назвал число находящихся в «черном списке» финансистов

В списке менеджеров финансовых организаций, лишенных права занимать руководящие должности, сейчас находятся 6 392 человека. Об этом рассказала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова , сообщил сайт «Банки.Ру»

Представителей некредитных организаций в этом списке только 1 127, из них 203 — это сотрудники страховых организаций, 111 — управляющие, 94 человека — из МФК и 43 — из НПФ. Остальные — это профучастники рынка ценных бумаг

— Людмила Тяжельникова.

В основном в «черном списка» Центробанка перечислены сотрудники банков, лишившихся лицензии или попавших под процедуру банкротства, уточнила Людмила Тяжельникова.

У финрегулятора не исключают, что в отношении представителей некредитных финансовых организаций со временем может быть введен и пожизненный запрет занимать руководящие посты. Пока что это правило действует только для сотрудников банков. Впрочем, по словам представителя ЦБ, у финансистов появилась возможность подать жалобу регулятору с просьбой исключить их из «черного списка».

Такое возможно, если топ-менеджер, например, докажет, что не принимал участия в заседаниях совета директоров, где было принято решение, приведшее организацию к банкротству или отзыву лицензии. Также ответственное лицо может предоставить доказательства, что его голос был «против», уточнила Людмила Тяжельникова.