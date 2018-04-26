Депутат САР рассказал, что поможет «ослабить амбиции США и Израиля»

О возможном возврате к обсуждению поставок С-300 Сирии в Генштабе ВС РФ заявили после того, как США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, на которых якобы производится химическое оружие.

"Я думаю, что сегодня необходимо, и над этим работает российская сторона, не дать США думать, что они могут в любой момент проявить агрессию против Сирии. Насколько я знаю, между двумя странами (РФ и САР) есть договоренности в области военно-технического сотрудничества еще с прошлого века. Но последние события подтолкнули Россию к развитию потенциала Сирии. Когда это произойдет (поставка С-300) может быть объявлено в СМИ или нет, но думаю, все идет к этому", — сказал Мерии.

По мнению депутата, развитие военного потенциала Сирии, особенно ПВО, всегда беспокоило Израиль . В связи с чем не исключено, что Тель-Авив попытается уничтожить системы С-300, если РФ поставит их в Сирию.

"Я думаю, российская армия, принимая решение, приняла во внимание все расчеты и страхи Израиля. Она (Россия) в то же время понимает, что ее присутствие на сирийской арене — это дверь на региональную и международную сцены и что это противостояние гегемонии США в регионе. Обратите внимание, что сегодня идет большая эскалация на земле против укрепления роли России и Ирана в Сирии. Поэтому США работают над тем, чтобы ослабить эту роль, в то время, как РФ приняла решение продвигаться дальше. Я считаю, что вся территория Сирии нуждается в усилении (ПВО)", — добавил Мерии.

Дамаска. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман , заявил во вторник, о готовности нанесет ответный удар в случае, если Сирия применит против самолетов Израиля зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы

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