Именем погибшего в Сирии лётчика назовут улицу в Воронеже 

Она расположена в новом квартале в Центральном районе. Именем погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова назовутулицу в Центральном районе Воронежа. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по культурному наследию в четверг, 26 апреля. Имя лётчика Филипова получит новая улица, расположенная в застраиваемом квартале недалеко от Московского проспекта. Кроме того, в июне в сквере Мемориальный на Московском проспекте, 31в установят бюст Роману Филипову. — В будущем эту территорию можно развивать — организовать здесь, например, Аллею Героев современности, — отметил член комиссии по культурному наследию Иван Чухнов.
Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой. В сети появилось видео последних секунд жизни Романа, на нём отчётливо слышны последние слова воронежца — «Это вам за пацанов!» Для большинства в стране поступок Романа — подвиг, а сам лётчик — безусловный герой и пример для подражания. Астроном из Москвы открыл звезду в память о погибшем майоре, а школе, в которой учился Филипов, присвоили имя Героя России. Кроме того, его именем назвали два самолёта — штурмовик Су-25СМ авиационного полка Восточного военного округа в Приморском крае и пассажирский лайнер Sukhoi Superjet с бортовым номером RA-89073 авиакомпании «Ямал». Елена Гончарова