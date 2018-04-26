Сотрудники УФСИН по Адыгее провели урок памяти для школьников

В нём приняли участие ученики старших классов школы № 4 поселка Победа Майкопского района. Мероприятие приурочено к празднованию 73-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках урока памяти сотрудники УФСИН России по Республике Адыгея рассказали подросткам об истории Великой Победы, основных этапах сражений битвы за Кавказ и боях за освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

О подвигах уроженцев Адыгеи, чьими именами названы улицы в населенных пунктах республики, школьникам рассказал кандидат исторических наук, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Адыгея Виктор Марков , который является автором пьесы «Я живу на улице героя», рассказывающей о судьбах знаменитых земляков — Героях Советского Союза Хусена Андрухаева, Лели Богузоковой, Николая Кутенко, Айдамира Ачмизова, Николая Юдина , Абубачира Чуца, Ивана Чучваги, Даута Нехая. Рассказ об их подвигах школьники слушали с особым интересом.

В заключение мероприятия школьников пригласили принять участие в акции «Великая Победа» и военно-спортивной игре «Штурм», которая ежегодно проводится УФСИН России по Республике Адыгея в канун Дня Победы.