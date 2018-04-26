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Сотрудники УФСИН по Адыгее провели урок памяти для школьников
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Сотрудники УФСИН по Адыгее провели урок памяти для школьников 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В нём приняли участие ученики старших классов школы № 4 поселка Победа Майкопского района. Мероприятие приурочено к празднованию 73-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках урока памяти сотрудники УФСИН России по Республике Адыгея рассказали подросткам об истории Великой Победы, основных этапах сражений битвы за Кавказ и боях за освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
О подвигах уроженцев Адыгеи, чьими именами названы улицы в населенных пунктах республики, школьникам рассказал кандидат исторических наук, старший инспектор пресс-службы УФСИН России по Республике Адыгея Виктор Марков, который является автором пьесы «Я живу на улице героя», рассказывающей о судьбах знаменитых земляков — Героях Советского Союза Хусена Андрухаева, Лели Богузоковой, Николая Кутенко, Айдамира Ачмизова, Николая Юдина, Абубачира Чуца, Ивана Чучваги, Даута Нехая. Рассказ об их подвигах школьники слушали с особым интересом.
В заключение мероприятия школьников пригласили принять участие в акции «Великая Победа» и военно-спортивной игре «Штурм», которая ежегодно проводится УФСИН России по Республике Адыгея в канун Дня Победы.
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