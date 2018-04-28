Более 95 праздничных мероприятий готовят в Оренбурге ко Дню Победы

23 апреля в городе уже стартовала акция «Георгиевская ленточка». Более 15 тыс. ленточек раздадут ветеранам и жителям города. Получить символ праздника можно на главных улицах и площадках Оренбурга

3 мая в городе пройдут две акции. С 10:00 до 12:00 управление молодежной политики администрации города совместно со студентами проведут акцию по уборке захоронений ветеранских кварталов «Помним и чтим» на кладбищенском комплексе «Степной», на кладбищах по пр. Победы и ул. Монтажников. А в 16.00 в парке им. Гуськова у памятника детям войны пройдёт традиционный вечер встреч для ветеранов.

4 марта на окружных площадках будут организованы концерты: в 15:00 — праздничный концерт и работа полевой кухни пройдет в Южном округе в Студенческом центре ДК «Россия»; в 16:00 — театрализованный праздник-концерт с работой полевой кухни пройдет для жителей Северного округа в ДК «Молодёжный».

7 мая с 11:00 на улице Советской (от Набережной реки Урал до площадки по ул. Советской, 31) министерство образования Оренбургской области совместно с управлением образования администрации города Оренбурга проведут танцевальный флешмоб «Вальс Победы». Еще одним крупным мероприятием 7 мая станет торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны, который проведут глава города Евгений Арапов и председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева. Приём пройдёт в Оренбургском государственном областном драматическом театре имени Максима Горького.

8 мая в городе традиционно пройдут торжественно-траурные мероприятия. В 10.00 состоится возложение цветов у мемориального комплекса «Вечный огонь», в 10.30 — у мемориального комплекса советским воинам, умершим от ран в госпиталях города Оренбурга в годы Великой Отечественной войны, и в 10.45 — в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

9 мая — основной праздничный день начнётся традиционно с торжественного митинга с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона на площади имени Ленина. Начало в 10.00.

«В этом году будет усилен количественный состав, — рассказал заместитель Главы города по общим вопросам Антон Шувакин. — Будут сформированы дополнительные коробки из числа кадетов и воспитанников центра «Подросток». Кроме того, в этом году мы учли все обращение граждан за прошлые годы: на площади Ленина будут установлены дополнительные зрительные зоны на пересечении площади Ленина с ул. Цвиллинга и пр. Паркового. Благодаря новым зонам увидеть парад смогут увидеть ещё около 2-2,5 тыс.горожан».

В 11.00 в мемориальном комплексе «Салют, Победа!» пройдёт акция «Фронтовая каша». Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и других ветеранов будет организован праздничный концерт и работа полевой кухни.

С 13.00 до 22.00 на проспекте Победы будут работать выставочные и концертные площадки предприятий и организаций города. В этом году свои площадки представят около 40 предприятий.

В 18.00 от ул. Немовской начнётся шествие в рамках всероссийской акции «Бессметрный полк». Участники пройдёт до Водонапорной башни.

В 19.00 на проспекте Победы начнётся праздничный концерт, а в 22.00 состоится праздничный салют, посвящённый Дню Победы.

Во время всех праздничных мероприятий на площадках города организуют пункты пропуска, будут проводиться досмотровые мероприятия. Администрация города убедительно просит горожан с пониманием отнестись к этим мероприятиям.

Что касается оформления города, то в этом году его концепция звучит как «Семейные реликвии Великой Победы». В его основе — коллекции предметов, которые принадлежат участникам войны и их семьям. Эти коллекции будут отображены на баннерах, билбордах, листовках. Кроме того, в городе появится серия из 40 баннеров, на которых будут изображены ветераны Великой Отечественной войны в кругу своих семей. Их расположат неподалёку от домов, где живут ветераны.