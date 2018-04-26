Депутаты Псковского областного рассмотрели вопрос о протесте прокурора Псковской области на пункт 4 постановления парламента от 28.03.2013 №413 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Псковской области». В марте депутаты регионального парламента продлили срок действия установленной потребительской корзины с 1 января 2013 года до 31 декабря 2020 года включительно (пункт в редакции, введенной в действие с 10.03.18 постановлением областного Собрания депутатов от 27.02.2018 N 490). «Получается, что вы констатируете: по тарифам, по социальным льготам всё осталось на прежнем уровне. Я думаю, ваши избиратели вас не поймут. Я предлагаю к этому вопросу вернуться и размер потребительской корзины изменить», — заявил парламентариям заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко. Комитет по социальной политике рекомендовал депутатам отклонить протест прокурора. Против выступили фракции ЛДПР и «Яблоко». Помощник прокурора Сергей Тимофеев обратил внимание, что сразу несколько регионов внесли изменения в постановления о потребительской корзине после обращения прокуратуры. «Для того, чтобы утвердить новые нормативы, их надо пересчитать. Почему, например, в соседней Смоленской области 100 килограммов картофеля на человека, а у нас только 87?» — уточнил он. «Говорят, что в картофеле много холестерина, лучше заменять его на гречку», — пошутил спикер парламента Александр Котов.Руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг предложил провести по этому вопросу отдельное совещание и создать рабочую группу. Однако большинство депутатов проголосовали за отклонение протеста прокуратуры: 26 депутатов про голосовали за, девять — против, два воздержались. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».