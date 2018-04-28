Простор, свет, красота. Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции

Фото Александра ВОЛОЖАНИНАПростор, свет, красота. Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли после реконструкцииСегодня, 25 апреля, двери для пассажиров открыл нижегородский железнодорожный вокзал. Об этом сообщает корреспондент «Нижегородской правды», присутствующий на мероприятии.

-Впечатление прекрасное, — заявил Глеб Никитин. — Простор, свет, красота, чистота. Но самое главное — функциональность. Расширены в три раза залы ожидания, пропускная способность касс возросла в 3,5 раза. Созданы комфортные условия доя маломобильных граждан. Есть уверенность, что даже при самом большом потоке пассажиров, который ожидается в дни чемпионата мира по футболу, не возникнет заторов, людям будет комфортно. Всех нижегородцев можно поздравить. У нас есть прекрасный аэропорт, а теперь и прекрасный вокзал.

Начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский сообщил, что вокзал был по сути построен заново: кроме мозаичных панно и отдельных исторических элементов стен здесь ничего прежнего не осталось. Обновлены все инженерные системы. Установлена самая современная система пожаротушения. Кроме того, в 7,5 раза увеличено количество камер видеонаблюдения.