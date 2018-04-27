Ещё
В Колыванском районе избрали нового главу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Колыванском районе избрали нового главу 

Континент Сибирь Online 54 минуты назад
Стало известно, кто возглавил Колыванский район Новосибирской области. О кадровых изменениях сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
На сессии совета Колыванского района Новосибирской области, прошедшего 25 апреля, был избран новый руководитель территории. Напомним, что прежний глава района Виктор Аверин ушел в досрочную отставку после того, как в Колывани погибли двое детей, утонув в яме, которую забыли закопать коммунальщики.
Депутаты районного совета поддержали на руководящий пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Татарского района 44-летнего Евгения Артюхова. За него проголосовал 21 депутат из 25-ти. Евгений Артюхов до настоящего времени работал в Татарском районе области. В 1994 году он поступил на службу в Татарский РОВД, позднее был командирован в Чеченскую республику. В 2002 году стал адвокатом адвокатской палаты Новосибирской области, в 2011 году возглавил совет депутатов Татарска, в 2015 — Татарского района. В декабре 2016 года избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Татарского района.
Официального документа с итогами конкурсного отбора еще нет в опубликованном виде, и раздел сайта колыванской администрации, где содержится информации о главе, так же не обновлен.
Это неполный текст новости
Континент Сибирь Online: последние новости
Аман Тулеев заявил об уходе из политики Новый глава Кузбасса поставил задачу сделать область «регионом номер один за Уралом» В декларации врио губернатора Кузбасса закралась ошибка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1554
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи127
Госдеп составил список послушных стран154
В США предрекли смерть морской авиации России224
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство93
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение