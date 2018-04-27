В Колыванском районе избрали нового главу

На сессии совета Колыванского района Новосибирской области, прошедшего 25 апреля, был избран новый руководитель территории. Напомним, что прежний глава района Виктор Аверин ушел в досрочную отставку после того, как в Колывани погибли двое детей, утонув в яме, которую забыли закопать коммунальщики.

Депутаты районного совета поддержали на руководящий пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Татарского района 44-летнего Евгения Артюхова . За него проголосовал 21 депутат из 25-ти. Евгений Артюхов до настоящего времени работал в Татарском районе области. В 1994 году он поступил на службу в Татарский РОВД, позднее был командирован в Чеченскую республику. В 2002 году стал адвокатом адвокатской палаты Новосибирской области, в 2011 году возглавил совет депутатов Татарска, в 2015 — Татарского района. В декабре 2016 года избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Татарского района.

Официального документа с итогами конкурсного отбора еще нет в опубликованном виде, и раздел сайта колыванской администрации, где содержится информации о главе, так же не обновлен.

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