«Почему мы даже летом не можем пройти по пресловутой плитке»: Дмитрий Певцов призвал мэра к ответу

Несколько лет назад Москва вступила в фазу активного обновления. В центре расширяются пехеходные зоны, высаживаются деревья в кадках, улучшается инфраструктура. Но далеко не все действия властей устраивают граждан. Сегодня патриот своего города, 54-летний актер Дмитрий Певцов , опубликовал открытое послание мэру города.

Артист подробно заснял работу коммунальных служб и ее последствия: неровные дороги, замурованные сливы.

«МЯСНИЦКАЯ, МАЛАЯ ДМИТРОВКА, ЦЕНТР МОСКВЫ! Кто виноват? Что делать? Куда уходят деньги налогоплательщиков? Почему мы тонем после дождя, скользим зимой и, ВООБЩЕ, даже летом не можем пройти по пресловутой плитке, потому что ее ВСЕ ВРЕМЯ ЗАНОВО укладывают? Эгей! «Плиточные короли»! Отзовись кто-нибудь!», — возмутился мужчина.

Большинство подписчиков Дмитрия согласны с ним и благодарят за активную жизненную позицию.

Фото: globallookpress, instagram