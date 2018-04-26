Косино-ухтомские новобранцы приняли участие в городском Дне призывника

Городской День призывника прошел в минувшую субботу в поселке Мосрентген, на территории 27-ой отдельной мотострелковой бригады. От Косино-Ухтомского в мероприятии приняли участие 5 призывников вместе с членами призывной комиссии района. Этой весной ряды Вооруженных Сил России пополнят сорок семь юношей из нашего района.

Призывники со всей Москвы собрались плацу воинской части № 61899. В начале мероприятия вынесли знамя части.

Напутственные слова призывникам сказали врио командира ВЧ № 61899 полковник С. Крутых, генерал-майор запаса Владимир Семерда , представители Правительства столицы и другие почетные гости. Военный комиссар столицы генерал-майор В. Щепилов подчеркнул, что через армию в наше время необходимо пройти каждому молодому человеку, рассказал о возможностях и перспективах для тех, кто военную службу уже прошел.

После выступлений состоялось музыкальное дефиле оркестров при участии московских кадетов и военнослужащих ВЧ № 61899. Военнослужащие комендантского полка показали строевые приемы с оружием.

Затем будущие армейцы осмотрели вооружение и боевую технику мотострелковой бригады, посетили казармы и армейскую столовую.