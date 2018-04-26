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Косино-ухтомские новобранцы приняли участие в городском Дне призывника
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Косино-ухтомские новобранцы приняли участие в городском Дне призывника 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Городской День призывника прошел в минувшую субботу в поселке Мосрентген, на территории 27-ой отдельной мотострелковой бригады. От Косино-Ухтомского в мероприятии приняли участие 5 призывников вместе с членами призывной комиссии района. Этой весной ряды Вооруженных Сил России пополнят сорок семь юношей из нашего района.
Призывники со всей Москвы собрались плацу воинской части № 61899. В начале мероприятия вынесли знамя части.
Напутственные слова призывникам сказали врио командира ВЧ № 61899 полковник С. Крутых, генерал-майор запаса Владимир Семерда, представители Правительства столицы и другие почетные гости. Военный комиссар столицы генерал-майор В. Щепилов подчеркнул, что через армию в наше время необходимо пройти каждому молодому человеку, рассказал о возможностях и перспективах для тех, кто военную службу уже прошел.
После выступлений состоялось музыкальное дефиле оркестров при участии московских кадетов и военнослужащих ВЧ № 61899. Военнослужащие комендантского полка показали строевые приемы с оружием.
Затем будущие армейцы осмотрели вооружение и боевую технику мотострелковой бригады, посетили казармы и армейскую столовую.
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