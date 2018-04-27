Два ФОКа откроются до конца года в районе Люблино

На территории района Люблино в текущем году введут в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта районной управы Дмитрий Свирюков.

— В здании по адресу Белореченская, 2 завершается внутренняя отделка. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По информации застройщика, ввод объекта запланирован на июнь 2018 года. А комплекс по адресу улица Марьинский Парк, 29 планируют открыть в сентябре этого года, — пояснил Дмитрий Свирюков

Напомним, что также в этом году начнется реконструкция здания бывшего детского сада на Совхозной улице. Здесь разместится реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими особенностями развития. (мю)