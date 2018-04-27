Ещё
Два ФОКа откроются до конца года в районе Люблино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два ФОКа откроются до конца года в районе Люблино 

Управа района Люблино 35 минут назад
Фото: Управа района Люблино
На территории района Люблино в текущем году введут в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта районной управы Дмитрий Свирюков.
— В здании по адресу Белореченская, 2 завершается внутренняя отделка. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. По информации застройщика, ввод объекта запланирован на июнь 2018 года. А комплекс по адресу улица Марьинский Парк, 29 планируют открыть в сентябре этого года, — пояснил Дмитрий Свирюков.
Напомним, что также в этом году начнется реконструкция здания бывшего детского сада на Совхозной улице. Здесь разместится реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими особенностями развития. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
В Культурном центре на Краснодарской всех желающих научат танцевать Коллектив центра творчества «Олимп» присоединился к субботнику в районе Люблино В библиотеке на Краснодарской организовали мастер-класс по историческим танцам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поделился планом развития России202
Мы должны «дожать» Россию739
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине107
Киев введет «особый порядок» в Донбассе83
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение