Правда и мифы о деятельности гестапо

85 лет назад в Германии была создана структура, название которой стало нарицательным при описании нечеловеческой жестокости и пыток, — гестапо. Тайная государственная полиция Третьего рейха установила тотальный контроль над жителями Германии и оккупированных территорий. Она была довольно немногочисленной, и её деятельность никогда бы не достигла таких ужасающих масштабов, если бы не многотысячная армия доносчиков и коллаборационистов. О преступлениях гестаповцев и их сообщников — в материале RT.

Рождение зверя

Тайная государственная полиция (Geheime Staatspolizei) была создана министром внутренних дел Пруссии Германом Герингом 26 апреля 1933 года. Изначально это был небольшой отдел прусской полиции, призванный следить за политически неблагонадёжными гражданами. Во главу данного отдела Геринг поставил своего родственника Рудольфа Дильса. Однако на новый орган вскоре обратил внимание Генрих Гиммлер

К 1934 году аналогичные подразделения были созданы уже по всей территории Германии, частично объединены с СС и де-факто переведены в подчинение шефу СД Рейнхарду Гейдриху. Дильс с новым руководством полиции общего языка не нашёл. В апреле 1934 года он уволился из гестапо, служил на различных административных должностях и в Нюрнбергском процессе участвовал в качестве не обвиняемого, а свидетеля, защищая своего преступного покровителя Геринга. В 1957 году первый шеф тайной полиции погиб в результате несчастного случая на охоте.

Само название «гестапо» возникло ещё при Дильсе. По его словам, таким образом длинное наименование полицейской службы сокращали на почте.

В 1936 году Гиммлер официально возглавил всю правоохранительную систему Третьего рейха, создав единую «полицию безопасности», в состав которой входили гестапо и криминальная полиция, возглавляемые Гейдрихом одновременно с СД. Политическим отделением (собственно гестапо) в новой структуре руководил известный каждому россиянину по фильму «Семнадцать мгновений весны» Генрих Мюллер . В это время гестапо и стало инструментом террора в отношении оппозиционеров и евреев.

В 1939 году гестапо вошло в состав Главного управления имперской безопасности, получив статус IV управления РСХА.

Чрезвычайные полномочия

«Гестапо получило широкий спектр инструментов давления на общество», — отметил в беседе с RT историк и писатель Константин Залесский

По словам эксперта, тайная государственная полиция не имела права вмешиваться только в дела партии и, до определённого момента, армии. Однако после раскрытия заговора против Адольфа Гитлера неприкосновенность с вермахта была снята.

Гестапо было довольно немногочисленным органом. В 1937 году в его центральном аппарате и 54 региональных отделениях служили всего 6,5 тыс. сотрудников, количество же гестаповцев на пике могущества тайной государственной полиции в 1944 году оценивается в 20—30 тыс. штатных единиц.

«Формы и методы работы гестапо были незаконны с точки зрения цивилизованного общества. Речь идёт о превентивных арестах и заключении людей, не совершивших никакого преступления, в концлагеря, а также о физическом воздействии, о пытках», — рассказал Залесский.

Впрочем, к подобным мерам, по словам историка, прибегали спецслужбы и в других тоталитарных государствах. Однако гестапо достигло в своей работе высочайшего уровня эффективности по защите интересов режима, фактически не допустив возникновения ни одного гражданского заговора против Гитлера и полностью уничтожив оппозицию. Идеи свержения или убийства фюрера возникали время от времени только среди военных — и то лишь до момента, пока гестаповцы не получили разрешения вести слежку за сотрудниками вермахта.

«Достичь гестапо такого эффекта позволило масштабное развитие в Германии института доносительства. Причём доносчики работали даже не за деньги, а на добровольной, безвозмездной основе. Гестапо внимательно изучало все поступающие в полицию сигналы, в том числе анонимные, что совсем нетипично для спецслужб», — подчеркнул Залесский.

Когда житель Германии или какой-либо из оккупированных рейхом стран становился жертвой гестаповского доносчика, его дальнейшая судьба была ужасна.

Согласно материалам исследований французского историка и участника Сопротивления Жака Деларю, задержанных подвешивали за отведённые назад руки, избивали кулаками, палками и плётками, выдёргивали им ногти, пилили зубы, били электрическим током, разрезали кожу на подошвах и заставляли ходить по соли. Для быстрого получения нужной информации головы задержанных погружали в холодную воду до тех пор, пока они не начинали захлёбываться. Повторив эту пытку несколько раз, гестаповцы приводили людей в чувство горячим кофе или коньяком и склоняли их к сотрудничеству.

По состоянию на 1941 год в состав гестапо входили подразделения, занимавшиеся подавлением оппозиции (как левой, так и правой), контрразведкой, контролем над религиозной жизнью рейха и средствами массовой информации, переселением и уничтожением евреев, взаимодействием с иностранным политическим сыском. В ходе войны в составе гестапо были созданы отделы пограничной стражи и таможенного контроля.

Восточный фронт

«Гестапо принимало активное участие в массовых убийствах евреев и в реализации генерального плана «Ост», предусматривавшего уничтожение и переселение из Восточной Европы большей части славянского населения», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Обычную структуру гестапо, подобную той, которая существовала в рейхе, нацисты на оккупированных территориях СССР не создавали. Вместо этого в тылу у вермахта действовали cпециальные отряды — айнзатцгруппы, около 10% личного состава (преимущественно руководящего) которых составляли сотрудники гестапо, а остальные 90% — коллаборационисты из шуцманшафта (батальонов вспомогательной охранной полиции), представители службы безопасности (СД), ваффен СС и криминальной полиции.

Айнзатцгруппы, взаимодействуя с абвером (немецкой военной разведкой) и армейскими частями, занимались массовым уничтожением евреев, коммунистов, недовольных оккупацией людей и просто тех, кого нацисты считали нужным убить с целью запугивания населения.

В одном лишь Ровно за ночь с 12 на 13 июля 1942 года украинские националисты под руководством сотрудников СС и гестапо уничтожили 5 тыс. евреев. Всего же айнзатцгруппы лично и руками подчинённых им коллаборационистов из вспомогательной полиции в ходе карательных операций и мероприятий по ликвидации еврейских гетто убили в Восточной Европе несколько миллионов человек.

Кроме того, нечеловеческую жестокость по отношению к советскому мирному населению проявляла тайная полевая полиция (Geheime Feldpolizei), замыкавшаяся изначально на военную разведку и контрразведку, но в январе 1942 года переподчинённая гестапо. Её сотрудников солдаты Красной армии старались даже не брать в плен.

Судьба палачей

Согласно вердикту Нюрнбергского трибунала гестапо, СД и СС были признаны организациями, использовавшимися в преступных целях. Однако далеко не все гестаповские палачи понесли заслуженную кару.

Франции и «Многим преступникам удалось уйти от наказания. Чаще всего они имитировали смерть, имитировали похороны. Было принято решение по инициативе союзников в лице Англии США , что если лицо считалось погибшим, то его не привлекали к уголовной ответственности и не судили. Поэтому такие люди остались безнаказанными», — рассказал Юрий Кнутов.

До 1960 года благополучно скрывался в Латинской Америке начальник отдела гестапо IV B 4 Адольф Эйхман , отвечавший в Третьем рейхе за массовые убийства евреев — так называемое окончательное решение еврейского вопроса. Только через 15 лет после завершения Второй мировой войны Эйхман был захвачен в Аргентине группой агентов израильской разведки, доставлен в Иерусалим и в 1962 году казнён по решению суда.

По сей день до конца не ясно, что случилось с шефом гестапо Генрихом Мюллером. Он исчез в Берлине 1 мая 1945 года. По косвенным данным, Мюллер покончил с собой. Тело похожего на него человека в генеральском мундире якобы было обнаружено в августе 1945 года.

Останки, которые могли принадлежать шефу гестапо, почему-то неоднократно перезахоранивались, и теперь сказать наверняка, был это именно Мюллер или просто похожий на него человек, нельзя.

В СМИ неоднократно всплывали слухи об обнаружении начальника IV управления РСХА то в США, то в СССР, но все они были опровергнуты.

«Сама по себе структура гестапо эффективно выполняла те задачи, которые ставило перед ней политическое руководство Третьего рейха. Это была спецслужба, направленная не на защиту закона и порядка, а на исполнение карательных функций, на подавление любой оппозиционной деятельности. Преступная тайная полиция преступного режима», — резюмировал Константин Залесский.