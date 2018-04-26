Ведерников утвердил 12 членов общественной палаты Псковской области нового созыва по губернаторской квоте 

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов общественной палаты Псковской области нового созыва: как сообщает пресс-служба администрации региона, соотвествуеющее постановление он подписал 26 апреля. В состав общественной палаты по губернаторской квоте вошли директор института непрерывного образования Псковского государственного университета Инна Андреянова, директор-главный редактор муниципального предприятия «Редакция газеты „Псковская провинция“» Лилия Быстрова, председатель областного отделения организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов, главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов, руководитель региональной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков, председатель реготделения «Союза пенсионеров России», генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика „Славянка“» Елена Косенкова, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и первый зампредседателя реготделения «Союз театральных деятелей Российской Федерации» Валерий Павлов. Также среди утвержденных врио главы региона членов общественной палаты — председатель организации «Вечевой орден» Ольга Родина, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» Светлана Седунова, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев и председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».