Памятник фрегату «Меркурий» уберут с водохранилища

Макет корабля на время реконструкции установят в прибрежной зоне парка «Алые паруса». Аварийный памятник фрегату «Меркурий» демонтируют и уберут с водохранилища. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по культурному наследию в четверг, 26 апреля. Демонтаж планируется провести летом. На время реконструкции памятного знака его установят на суше, в прибрежной зоне парка «Алые паруса». В будущем его могут перенести в другое место, решение об этом пока не приняли. По поручению мэра Вадима Кстенина специалисты управлений культуры и по делам ГО ЧС Воронежа, а также муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» провели комплексное обследование макета, рассказала вице-мэрпо социальной политике Надежда Савицкая. Его состояние признали аварийным и решили демонтировать. Крен постамента памятника уже достиг критического значения. На время восстановительных работ «Меркурий» разместят на берегу водохранилища в парке «Алые паруса». После их завершения памятный знак могут перенести, решение об этом примут позже. В начале апреля члены общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства обратились к мэру Воронежа Вадиму Кстенину с просьбой принять меры по сохранению памятника фрегату «Меркурий» на воронежском водохранилище. Открытое письмо они опубликовали в среду, 11 апреля. Они отметили, что памятник является значимой достопримечательностью и напоминает о строительстве Петром I флота на реке Воронежа. Макет корабля установили в пойме реки Воронеж в 1972 году, еще до заполнения водохранилища. К началу 2000-х годов стало понятно, что постамент памятника необратимо разрушается, и требуются работы по его восстановлению. В 2006 году их стоимость оценили в 200 тыс. рублей, но денег на реставрацию так и не нашли. В 2015 году бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин предложил снять корабль с постамента для детального обследования памятника. К 2015 году крен постамента составил уже 47%, а угол наклона приблизился к критическому значению. В мэрии рассматривали вариант реконструкции памятника и переноса его в парк «Алые паруса» или воссоздание по исходным чертежам, если восстановление окажется невозможным. Однако тогда средств для этого не нашлось. Елена Гончарова