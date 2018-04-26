Мособлдума призвала общественные организации выдвигать своих кандидатов в региональную ОП

Общественным организациям Подмосковья следует воспользоваться своим правом выдвинуть кандидата в новый состав региональной Общественной палаты, высокая конкуренция позволит сформировать качественный состав областной ОП, сообщил журналистам в четверг председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов

«Мы хотели бы, чтобы все общественные организации, которые зарегистрированы на территории Московской области, воспользовались своим правом. Чем выше конкуренция, тем более качественный состав сможем мы избрать», — сказал Баранов.

По его словам, потенциально своих кандидатов могут выдвинуть 400 общественных организаций, внесенных в реестр в Подмосковье.

Трехлетний срок полномочий действующего состава Общественной палаты Подмосковья истекает 9 сентября 2018 года. В четверг Мособлдума приняла постановление, которое фактически начинает процедуру формирования нового состава палаты. В этот раз для отбора будущих членов палаты создадут три разных списка кандидатов вместо одного общего.

Всего в новом составе Общественной палаты Московской области будет 99 человек. Федеральные или межрегиональные общественные организации могут выдвинуть одного зарегистрированного на территории Подмосковья кандидата в список, из которого 33 человека будут отобраны губернатором региона.

Областные, региональные некоммерческие организации и общественные организации могут выдвинуть кандидата в список, который будет представлен в Мособлдуму. Из этого списка депутаты также выберут 33 человека. Отобранные из двух списков 66 человек — две трети нового состава ОП — выберут третью часть состава палаты.

Срок полномочий нового состава Общественной палаты Московской области также составит три года. Прием заявок от кандидатов завершится в июне.