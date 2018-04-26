Шесть способов сэкономить на «коммуналке» с помощью технологий

Технологии в ЖКХ приходят неравномерно: в одних домах нельзя поставить счетчики на воду, а из «умных» решений только связь с оператором из лифта, в других — отопление включают и выключают метеодатчики. Многое зависит от управляющей компании: если она внедряет технологии для сбережения тепла и света, жители дома экономят, если нет — переплачивают. Впрочем, при всех тонкостях уменьшить траты может любой потребитель. Рассказываем о том, какие технологические способы позволяют меньше платить за коммунальные услуги.

Счетчики на воду и свет. «Умные» или любые

Счетчики на электричество установлены в 95% квартир, а на холодную и горячую воду — примерно в 70%, по данным Минстроя РФ . Потребители, не установившие индивидуальные приборы, платят по стандартным нормативам, а так выходит дороже в большинстве случаев (если речь не о том, когда в квартире зарегистрирована одна пенсионерка, а живет семья с детьми). В этом случае программа-минимум — поставить счетчики, что возможно в большинстве домов (в очень старых домах бывают ограничения с точки зрения инженерной инфраструктуры). Вместе с работой энергоснабжающей компании модернизация обойдется в несколько тысяч рублей, эти вложения окупятся максимум через год. Выбирая счетчик, говорят эксперты, проанализируйте свои жизненные привычки, если вы «сова» — вам подойдет двухтарифный счетчик.

"Стоимость ночного тарифа меньше дневного в среднем в 1,5–2 раза, — говорит Никита Скорняков, гендиректор ГК «ГОСТ». — Пользователь получит выгоду, особенно если будет использовать ночью домашнюю технику: стиральную машину, водонагреватель, теплые полы. Такая установка выгодна, если вы «сова» и работаете по ночам. Тогда новый счетчик окупится за год-полтора. Двухтарифный счетчик невыгоден, если потребитель ведет дневной образ жизни, у него нет техники, а стоимость для однотарифного счетчика в регионе значительно дешевле — например, на 20 коп. и более за киловатт-час — дневного двухтарифного".

Датчики, управляющие теплом. При чем здесь Wi-Fi Тепловые счетчики в квартирах мало распространены (эксперты считают, что они есть только в 1–3% домов в России ). Сначала жители дома должны собраться и попросить управляющую компанию перевести их на индивидуальные приборы учета. А иногда их технически нельзя установить. «В старом фонде — хрущевках, панельных домах, где применяется вертикальная разводка отопления, — установка не производится, — продолжает Скорняков. — В новых домах должны ставить поквартирные счетчики тепла. Но иногда управляющая компания не учитывает их при начислении платежей».

Если ничего не мешает ставить счетчики, то стоит выбрать систему в формате «умного дома», которая поможет не отапливать, когда не нужно. Самые простые решения — статические ручные термостаты, они позволяют вручную прибавлять и убавлять тепло. Более продвинутые — метеодатчики.

"Статические термостаты поддерживают заданную температуру в квартире, программируемые — позволяют установить нужный уровень обогрева на время. А самые «умные» — метеоавтоматические — сами регулируют интенсивность тепла в зависимости от погоды за окном. Обходятся термоголовки недешево — от 50–70 евро за штуку", — рассказывает Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства Global Radiatori. — Метеоавтоматика — это погодозависимый термостат, подключенный к Wi-Fi. Он загружает прогноз погоды из интернета или определяет температуру воздуха на улице с помощью датчика на внешних стенах дома. При изменении температуры за окном отопление автоматически регулируется, что снижает лишний расход". Иначе говоря, такие квартиры не отапливаются при температуре плюс 20, как часто происходит весной и осенью в обычных домах.

Технически-продвинутые коммунальщики

Выбрать управляющую компанию, которая заботится об энергоэффективности, — это не техническое, но однозначно умное решение. Жители оплачивают свет и тепло, потребленные не только в квартирах, но еще и в местах общего пользования: подъездах, лифтах. Общедомовые счетчики стоят в подвалах. Каждый месяц сотрудники обычной управляющей компании обходят подвалы домов (их десятки или сотни), чтобы переписать цифры со счетчиков. Иногда они находят неработающие счетчики. В таких случаях управляющая компания считает потребление по нормативам, что дороже для потребителя. А есть компании, которые не устанавливали счетчики.

"Примерно 30% домов, оснащенных счетчиками, по нашей оценке, считают потребление по нормативам. Почему? Или давно не работают счетчики, а ремонт и замена только в планах. Или компания вовсе не снимает показатели", — объясняет Роман Власов , основатель стартапа «Элдис». Его фирма помогает управляющим компаниям удаленно следить за работой общедомовых счетчиков (если прибор сломается — управляющие узнают в тот же день) и удаленно собирать данные. Это значит, что сотрудникам не нужно лезть в подвалы, чтобы переписывать показания.

Сейчас «Элдис» работает в 68 регионах и снимает показания с 36 тыс. объектов (домов и госучреждений). Кроме того, у стартапа есть сервисы, позволяющие оценивать качество услуг от ресурсоснабжающих компаний — водоканала, теплосетей и других. «Горячая вода должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов по нормативам. За каждый час подачи горячей воды, температура которой ниже 40 градусов, оплата производится по тарифу за холодную воду. Управляющая компания может предъявить претензии в суде, — приводит пример Власов. — Насколько часто управляющие компании отслеживают качество и бьются за потребителей? Нельзя сказать, что это тренд, но я встречал компании, выигравшие суды за своих пользователей с ресурсниками. И я уверен, что люди будут становиться грамотнее, начнут осознанно выбирать управляющую компанию. Спрашивать: „Как вы анализируете показания?“, „Как вы занимаетесь энергосбережением?“.

Сервисы, помогающие собирать и анализировать данные, нужны главным образом для того, чтобы компания поняла: насколько потребление в доме соответствует нормам. Если превышает нормы или на грани — можно повысить эффективность: поставить в подъездах металлопластиковые окна, лампочки с датчиками движения (включаются, когда кто-то входит).

Дома, построенные для энергосбережения

Еще больше можно сэкономить на ЖКХ, поселившись в энергоэффективном доме. Речь не об использовании „зеленой“ энергетики или малоизвестных технологий, а о современных материалах и бережливых приборах.

»В энергоэффективном доме применяется целый ряда технологий, позволяющих снизить теплопотери. Коммунальные платежи сокращаются примерно на 35%, — говорит Антон Ширяев , заместитель гендиректора ГК «Сибпромстрой». — Большинство из них — это, конечно, строительные технологии, применяющиеся при возведении дома. Любой человек в своей квартире их не применит, но есть простые мероприятия для собственников. Например, в местах общего пользования в наших домах установлены светодиодные светильники. В квартирах — современные гигроскопические клапаны проветривания и термоголовки, позволяющие регулировать температуру. В дома подведено только холодное водоснабжение, а для нагрева воды установлены электроводонагреватели".

Лампочки горят дешевле

"Светодиодные лампочки снижают энергопотребление примерно в 10 раз, — продолжает Никита Скорняков. — На рынке два вида таких ламп. Компактная люминесцентная лампа экономит, но потребителям не нравится то, что она мерцает и разгорается долго — в течение нескольких минут после включения. Светодиодные лампочки не имеют таких проблем, поэтому обычно эксперты советуют использовать их в квартире".

Разумный и оригинальный кран

Мелочи тоже важны: одна маленькая насадка на кран — аэратор — поможет расходовать на 10% меньше воды. «Можно поставить аэраторы отдельно или купить краны с уже встроенными аэраторами. И это не только экономит потребление воды за счет добавления воздуха, но и делает воду более мягкой, что актуально для регионов, где жесткая вода», — считает Никита Скорняков.

Простых разработок для экономии воды в мире много, можно даже составлять рейтинг оригинальных идей. Шведский стартап придумал насадку на кран, которая распыляет струю и позволяет таким образом, по уверениям разработчиков, выливать воды на 98% меньше. Причем потребитель, подчеркивают они, может мыть руки с такой же скоростью. А еще помогают экономить сенсорные краны (включаются, когда человек подносит руки), к которым мы уже привыкли в торговых центрах.

Эксперты советуют в том числе выбирать правильную технику. Во-первых, мыть посуду в посудомоечной машине выгоднее, чем вручную: потребляется меньше воды. А если выбрать машину с высоким классом энергопотребления «А» или «В», то она будет требовать энергии до 80% меньше, это правило касается любой техники.

Тратить меньше позволяют не только технологии, но и отказ от ненужных услуг, таких как пользование коллективной антенной или, например, городским телефоном.