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До последней крошки
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До последней крошки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первые переселения по программе реновации уже начались.
Когда последние жители освободят квартиры, дома опечатают, а затем демонтируют. За 30 лет под снос пойдут более 5 тысяч пятиэтажек.
Все по уму  Столичные власти заявляют, что демонтаж расселенных домов доставит москвичам, проживающим по соседству, минимум неудобств. Владимир Мурашов, главный консультант компании, занимающейся сносом зданий и переработкой того, что от них осталось в нечто полезное, знает процесс досконально.
— Демонтаж любого здания ведется в несколько этапов, — рассказывает Мурашов. — Первый этап — это всегда подготовка.
Объект перекрывается заборами, огораживаются деревья, обеспечиваются безопасные проходы. После этого начинается детальный разбор здания. В первую очередь снимаются металл, стеклопакеты. Следом идут батареи, трубы, кабели, железные двери и деревянные полы, все декоративные покрытия и утеплители.
— При демонтаже применяются технологии, исключающие шум и загрязнение, — рассказывает Мурашов. — Стандартная водяная завеса спасает прилегающую территорию от пыли.
На последнем этапе на объект приезжает экскаватор разрушитель, который гидравлическими ножницами разрезает здание на небольшие фрагменты.
СПРАВКА
От одной типовой пятиэтажки после демонтажа остается 5,4 тысячи кубометров строительного мусора. Его можно использовать вторично. Весь до последней крошки. Даже из, казалось бы, бесполезной ветоши можно сделать РДФ-топливо (от английского refuse-derived fuel, в переводе — «топливо из твердых отходов»).
— Это действительно топливо из отходов. На его использование переходит сегодня весь мир, — утверждает Владимир Мурашов. — Для использования такого источника энергии нужны специальные котельные.
Калорийность РДФ-топлива выше, чем у торфа, и лишь немного уступает каменному углю.
Переработка: что можно сделать
Балласт (дерево, оплетка, дерматин и т. д.) ➔ РДФ-топливо
Металл ➔ Переплавка или РДФ-топливо
Стекло ➔ Добавки к краскам, теплоизоляционные материалы
Керамика ➔ Наполнители для стройматериалов, ландшафтный дизайн, пешеходные дорожки, покрытие для теннисных кортов
Керамзитоблоки ➔ Щебень для дорожного строительства и рекультивации полигонов
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